https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774251857.html

В Ростовской области разместили свыше семи тысяч беженцев из Донбасса

В Ростовской области разместили свыше семи тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

В Ростовской области разместили свыше семи тысяч беженцев из Донбасса

Свыше 7 тысяч беженцев из Донбасса находятся в ПВР в Ростовской области, почти половина из них - дети, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:48

2022-02-22T09:48

2022-02-22T10:06

обострение ситуации в днр и лнр

ростовская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774021530_0:50:3528:2034_1920x0_80_0_0_de911f14ad899c77848814e8eb483dd0.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Свыше 7 тысяч беженцев из Донбасса находятся в ПВР в Ростовской области, почти половина из них - дети, сообщает правительство региона.Во вторник утром в Ростове-на-Дону состоялось очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР. Заседание прошло под руководством врио министра МЧС России Александра Чуприяна и губернатора Ростовской области Василия Голубева."По состоянию на 8 утра, еще свыше 11 тысяч человек, в том числе 4888 детей, отправлены 14 железнодорожными составами в 11 других российских субъектов", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Еще свыше 11 тыс человек беженцев отправлены из Ростовской области в другие российские регионы - властиРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

ростовская область

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, донбасс