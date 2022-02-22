https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774251463.html

Две тысячи беженцев из ДНР и ЛНР получили выплаты

Две тысячи беженцев из ДНР и ЛНР получили выплаты - РИА Новости, 22.02.2022

Две тысячи беженцев из ДНР и ЛНР получили выплаты

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили уже более 2 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, находящихся в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:45

2022-02-22T09:45

2022-02-22T10:07

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

общество

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

денис пушилин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили уже более 2 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, находящихся в Ростовской области, сообщает правительство региона."Как доложила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева, по состоянию на утро 22 февраля выплаты по 10 тысяч рублей перечислены 2070 гражданам", - говорится в сообщении после заседания оперштаба.Сегодня начнется прием заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны. Начали также поступать заявления от граждан, которые разместились не в ПВР, а у родственников, отмечается в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774214945.html

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774248783.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, общество, владимир зеленский, денис пушилин, в мире, украина