09:45 22.02.2022 (обновлено: 10:07 22.02.2022)
Две тысячи беженцев из ДНР и ЛНР получили выплаты
Две тысячи беженцев из ДНР и ЛНР получили выплаты по десять тысяч рублей
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский
Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили уже более 2 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, находящихся в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Как доложила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева, по состоянию на утро 22 февраля выплаты по 10 тысяч рублей перечислены 2070 гражданам", - говорится в сообщении после заседания оперштаба.
Сегодня начнется прием заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны. Начали также поступать заявления от граждан, которые разместились не в ПВР, а у родственников, отмечается в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Дарья Буймова