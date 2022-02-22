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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774251463.html
Две тысячи беженцев из ДНР и ЛНР получили выплаты
Две тысячи беженцев из ДНР и ЛНР получили выплаты - РИА Новости, 22.02.2022
Две тысячи беженцев из ДНР и ЛНР получили выплаты
Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили уже более 2 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, находящихся в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:45
2022-02-22T10:07
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростовская область
общество
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили уже более 2 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, находящихся в Ростовской области, сообщает правительство региона."Как доложила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева, по состоянию на утро 22 февраля выплаты по 10 тысяч рублей перечислены 2070 гражданам", - говорится в сообщении после заседания оперштаба.Сегодня начнется прием заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны. Начали также поступать заявления от граждан, которые разместились не в ПВР, а у родственников, отмечается в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774214945.html
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Дарья Буймова
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, общество, владимир зеленский, денис пушилин, в мире, украина
09:45 22.02.2022 (обновлено: 10:07 22.02.2022)
 
Две тысячи беженцев из ДНР и ЛНР получили выплаты

Две тысячи беженцев из ДНР и ЛНР получили выплаты по десять тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский
Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили уже более 2 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, находящихся в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Как доложила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева, по состоянию на утро 22 февраля выплаты по 10 тысяч рублей перечислены 2070 гражданам", - говорится в сообщении после заседания оперштаба.
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
02:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса
Сегодня начнется прием заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны. Начали также поступать заявления от граждан, которые разместились не в ПВР, а у родственников, отмечается в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
09:27
Первый поезд с жителями Донбасса прибыл в подмосковную Апрелевку
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРостовская областьОбществоВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВ миреУкраина
 
 
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