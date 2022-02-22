https://ria.ru/20220222/avtovaz-1774281638.html
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Vesta нового поколения
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Vesta нового поколения - РИА Новости, 22.02.2022
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Vesta нового поколения
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство обновленной Lada Vesta на заводе в Ижевске, сообщает корреспондент РИА Новости c официальной премьеры. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:36
2022-02-22T11:36
2022-02-22T17:02
авто
автоваз
николя мор
ижевск
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ИЖЕВСК, 22 фев — РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил серийное производство обновленной Lada Vesta на заводе в Ижевске, сообщает корреспондент РИА Новости c официальной премьеры."Я благодарен всему коллективу "АвтоВАЗа" за то, что мы запускаем этот автомобиль точно в срок и с высочайшим уровнем качества", — прокомментировал премьеру модели президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.Первым серийным автомобилем нового поколения стал Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенный новой золотистой эмалью "Гарфилд".В "АвтоВАЗе" рассказали, что у нового автомобиля полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари. Дизайн решетки радиатора Lada Vesta нового поколения отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных моделях ее пересекают два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиаторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также увеличен логотип Lada.Задний бампер выполнен в спортивном дизайне. Новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль. Для Lada Vesta нового поколения предусмотрен новый дизайн 16- и 17-дюймовых колесных дисков, который представляет собой комбинацию черного лака и алмазной шлифовки. Кроме того, усовершенствована система безопасности автомобиля — это дополнительные датчики на обоих бамперах, являющиеся частью системы безопасной парковки и системы контроля слепых зон в движении.Производство Lada Vesta налажено на заводе "АвтоВАЗа" в Ижевске. По итогам 2021 года модель стала лидером по продажам в России, опередив традиционного лидера Lada Granta. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году было продано 113,7 тысячи машин (+6% к 2020 году).
https://ria.ru/20220119/avtomobili-1768479589.html
https://ria.ru/20211228/avtomobili-1765753653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, автоваз, николя мор, ижевск
11:36 22.02.2022 (обновлено: 17:02 22.02.2022)
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Vesta нового поколения
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Vesta нового поколения на заводе в Ижевске
ИЖЕВСК, 22 фев — РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустил серийное производство обновленной Lada Vesta на заводе в Ижевске, сообщает корреспондент РИА Новости c официальной премьеры.
"Я благодарен всему коллективу "АвтоВАЗа
" за то, что мы запускаем этот автомобиль точно в срок и с высочайшим уровнем качества", — прокомментировал премьеру модели президент "АвтоВАЗа" Николя Мор
.
Первым серийным автомобилем нового поколения стал Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенный новой золотистой эмалью "Гарфилд".
В "АвтоВАЗе" рассказали, что у нового автомобиля полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари. Дизайн решетки радиатора Lada Vesta нового поколения отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных моделях ее пересекают два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиаторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также увеличен логотип Lada.
Задний бампер выполнен в спортивном дизайне. Новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль. Для Lada Vesta нового поколения предусмотрен новый дизайн 16- и 17-дюймовых колесных дисков, который представляет собой комбинацию черного лака и алмазной шлифовки. Кроме того, усовершенствована система безопасности автомобиля — это дополнительные датчики на обоих бамперах, являющиеся частью системы безопасной парковки и системы контроля слепых зон в движении.
Производство Lada Vesta налажено на заводе "АвтоВАЗа" в Ижевске. По итогам 2021 года модель стала лидером по продажам в России, опередив традиционного лидера Lada Granta. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году было продано 113,7 тысячи машин (+6% к 2020 году).