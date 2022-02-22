https://ria.ru/20220222/antitela-1774395877.html

Иностранцы в России смогут получить QR-код при наличии справки об антителах

Иностранцы в России смогут получить QR-код при наличии справки об антителах - РИА Новости, 22.02.2022

Иностранцы в России смогут получить QR-код при наличии справки об антителах

Иностранцы смогут получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, соответствующее постановление главного государственного санитарного... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:56

2022-02-22T16:56

2022-02-22T17:19

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Иностранцы смогут получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации."Иностранные граждане при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ и переданных в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг"… вправе оформить Справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19", - говорится в документе.Справка формируется автоматически на портале госуслуг на русском и английском языке с возможностью направления ее на электронную почту гражданина.Согласно приложению к документу, в справке предусматривается наличие QR-кода.

https://ria.ru/20220221/kovid-sertifikat-1773974725.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия