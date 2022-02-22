https://ria.ru/20220222/antitela-1774395877.html
Иностранцы в России смогут получить QR-код при наличии справки об антителах
Иностранцы в России смогут получить QR-код при наличии справки об антителах - РИА Новости, 22.02.2022
Иностранцы в России смогут получить QR-код при наличии справки об антителах
Иностранцы смогут получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, соответствующее постановление главного государственного санитарного... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:56
2022-02-22T16:56
2022-02-22T17:19
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Иностранцы смогут получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации."Иностранные граждане при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ и переданных в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг"… вправе оформить Справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19", - говорится в документе.Справка формируется автоматически на портале госуслуг на русском и английском языке с возможностью направления ее на электронную почту гражданина.Согласно приложению к документу, в справке предусматривается наличие QR-кода.
https://ria.ru/20220221/kovid-sertifikat-1773974725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
16:56 22.02.2022 (обновлено: 17:19 22.02.2022)
Иностранцы в России смогут получить QR-код при наличии справки об антителах
Иностранцы смогут получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу