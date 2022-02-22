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Иностранцы в России смогут получить QR-код при наличии справки об антителах
Иностранцы в России смогут получить QR-код при наличии справки об антителах - РИА Новости, 22.02.2022
Иностранцы в России смогут получить QR-код при наличии справки об антителах
Иностранцы смогут получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, соответствующее постановление главного государственного санитарного... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:56
2022-02-22T17:19
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Иностранцы смогут получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации."Иностранные граждане при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ и переданных в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг"… вправе оформить Справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19", - говорится в документе.Справка формируется автоматически на портале госуслуг на русском и английском языке с возможностью направления ее на электронную почту гражданина.Согласно приложению к документу, в справке предусматривается наличие QR-кода.
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
16:56 22.02.2022 (обновлено: 17:19 22.02.2022)
 
Иностранцы в России смогут получить QR-код при наличии справки об антителах

Иностранцы смогут получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДемонстрация QR-кода на экране смартфона
Демонстрация QR-кода на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Иностранцы смогут получить в России справку с QR-кодом о наличии антител к коронавирусу, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Иностранные граждане при наличии иммунного ответа (антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведенных на территории РФ и переданных в федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг"… вправе оформить Справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю COVID-19", - говорится в документе.
Справка формируется автоматически на портале госуслуг на русском и английском языке с возможностью направления ее на электронную почту гражданина.
Согласно приложению к документу, в справке предусматривается наличие QR-кода.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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