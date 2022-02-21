https://ria.ru/20220221/zinatullina-1774107547.html

"Под Трусову?": в Сети раскритиковали новый образ жены Моргенштерна

"Под Трусову?": в Сети раскритиковали новый образ жены Моргенштерна - РИА Новости, 21.02.2022

"Под Трусову?": в Сети раскритиковали новый образ жены Моргенштерна

В Сети раскритиковали новый образ Дилары Зинатуллиной. Жена Моргенштерна покрасила волосы в рыжий цвет. Пользователи решили, что девушка "позаимствовала" идею у РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:44

2022-02-21T17:44

2022-02-21T17:44

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Сети раскритиковали новый образ Дилары Зинатуллиной. Жена Моргенштерна покрасила волосы в рыжий цвет. Пользователи решили, что девушка "позаимствовала" идею у Александры Трусовой.Александра Трусова запомнилась многим на Олимпиаде в Пекине не только сложной программой, но и внешним видом – огненно-рыжие волосы стали одной из визитных карточек фигуристки.Многим комментаторам не понравилась смена имиджа Дилары.Зинатуллина вместе с супругом сейчас находится в Дубае. Они уехали в жаркую страну после обвинений Моргенштерна в пропаганде наркотиков.

https://ria.ru/20220218/zvezdy-1773511445.html

https://ria.ru/20220218/sportkary-1773580749.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес