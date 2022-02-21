"Под Трусову?": в Сети раскритиковали новый образ жены Моргенштерна
Дилару Зинатуллину раскритиковали за похожий с Александрой Трусовой образ
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Сети раскритиковали новый образ Дилары Зинатуллиной. Жена Моргенштерна покрасила волосы в рыжий цвет. Пользователи решили, что девушка "позаимствовала" идею у Александры Трусовой.
"Трусова 2.0", "Под Трусову?", "Я подумала, что это Трусова на долю секунды", "На Трусову теперь похожа", – написали подписчики.
Александра Трусова запомнилась многим на Олимпиаде в Пекине не только сложной программой, но и внешним видом – огненно-рыжие волосы стали одной из визитных карточек фигуристки.
Многим комментаторам не понравилась смена имиджа Дилары.
"Извини, но тебе не идет. Это мое мнение, если что", "Раньше было лучше", "С твоим цветом было лучше, а сейчас теряется лицо", "Вообще не твое", "Ужасный цвет", "Волосы испортила, шикарные были" – отметили пользователи.
Зинатуллина вместе с супругом сейчас находится в Дубае. Они уехали в жаркую страну после обвинений Моргенштерна в пропаганде наркотиков.
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Опубликовано: Жанна Старицына