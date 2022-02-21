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Шоубиз
https://ria.ru/20220221/zinatullina-1774107547.html
"Под Трусову?": в Сети раскритиковали новый образ жены Моргенштерна
"Под Трусову?": в Сети раскритиковали новый образ жены Моргенштерна - РИА Новости, 21.02.2022
"Под Трусову?": в Сети раскритиковали новый образ жены Моргенштерна
В Сети раскритиковали новый образ Дилары Зинатуллиной. Жена Моргенштерна покрасила волосы в рыжий цвет. Пользователи решили, что девушка "позаимствовала" идею у РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:44
2022-02-21T17:44
шоубиз
знаменитости
моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Сети раскритиковали новый образ Дилары Зинатуллиной. Жена Моргенштерна покрасила волосы в рыжий цвет. Пользователи решили, что девушка "позаимствовала" идею у Александры Трусовой.Александра Трусова запомнилась многим на Олимпиаде в Пекине не только сложной программой, но и внешним видом – огненно-рыжие волосы стали одной из визитных карточек фигуристки.Многим комментаторам не понравилась смена имиджа Дилары.Зинатуллина вместе с супругом сейчас находится в Дубае. Они уехали в жаркую страну после обвинений Моргенштерна в пропаганде наркотиков.
https://ria.ru/20220218/zvezdy-1773511445.html
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знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес
17:44 21.02.2022
 
"Под Трусову?": в Сети раскритиковали новый образ жены Моргенштерна

Дилару Зинатуллину раскритиковали за похожий с Александрой Трусовой образ

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинРэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина
Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Сети раскритиковали новый образ Дилары Зинатуллиной. Жена Моргенштерна покрасила волосы в рыжий цвет. Пользователи решили, что девушка "позаимствовала" идею у Александры Трусовой.

"Трусова 2.0", "Под Трусову?", "Я подумала, что это Трусова на долю секунды", "На Трусову теперь похожа", – написали подписчики.

Александра Трусова запомнилась многим на Олимпиаде в Пекине не только сложной программой, но и внешним видом – огненно-рыжие волосы стали одной из визитных карточек фигуристки.
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Многим комментаторам не понравилась смена имиджа Дилары.

"Извини, но тебе не идет. Это мое мнение, если что", "Раньше было лучше", "С твоим цветом было лучше, а сейчас теряется лицо", "Вообще не твое", "Ужасный цвет", "Волосы испортила, шикарные были" – отметили пользователи.

Зинатуллина вместе с супругом сейчас находится в Дубае. Они уехали в жаркую страну после обвинений Моргенштерна в пропаганде наркотиков.
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Опубликовано: Жанна Старицына
 
ШоубизЗнаменитостиМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Шоу-бизнес
 
 
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