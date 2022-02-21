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Олимпийское равенство. Женщины покорили зимние игры в Пекине
Олимпийское равенство. Женщины покорили зимние игры в Пекине - РИА Новости, 21.02.2022
Олимпийское равенство. Женщины покорили зимние игры в Пекине
Пекинская Олимпиада войдет в историю как самая "технологичная" и "зеленая", в ней также приняли участие спортсмены из рекордного для зимних игр количества... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:31
2022-02-21T15:31
россия-китай: главное
олимпийские игры
спорт
пекин
китай
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МОСКВА, 21 фев – Проект "Россия-Китай: Главное". Пекинская Олимпиада войдет в историю как самая "технологичная" и "зеленая", в ней также приняли участие спортсмены из рекордного для зимних игр количества стран. Более того, Олимпиада-2022 стала самой инклюзивной – в Китай приехало больше всего спортсменок за всю современную историю игр. В нынешней зимней Олимпиаде соревновались 1315 женщин – это 45 процентов всех участников. Теперь Международный олимпийский комитет поставил цель в достичь показателя в 50 процентов женщин-участниц к следующим зимним Олимпийским играм, которые пройдут через четыре года.Новые цели"Мы установили цель, чтобы в следующих Олимпийских играх участие приняли 5250 женщин и столько же мужчин", - заявил представитель МОК Марк Адамс. Продвижение равенства полов в спорте станет одной из главных целей зимних игр в Милане.На Пекинских играх одинаковое число женщин и мужчин соревновались в 10 из 15 дисциплин, в том числе, в биатлоне, скелетоне, фигурном катании, конькобежном спорте.Более того, женские сборные впервые участвовали в таких дисциплинах как монобоб и биг-эйр (сноуборд). Еще в 12 дисциплинах приняли участие смешанные команды. Это на четыре дисциплины больше, чем на предыдущих играх в южнокорейском Пхенчхане.По словам Адамса, увеличение количества смешанных команд – сигнал для олимпийских комитетов всех стран – необходимо продвигать участие женщин в большом спорте.Председатель комиссии спортсменов Пекинского оргкомитета Олимпийских игр, китайская шорт-трекистка Ян Ян заявила, что привлечение девочек в профессиональный спорт должно стать приоритетом. Сама она выиграла первое для Китая золото в забеге на 500 метров на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Сегодня она занимается продвижением конькобежного спорта в Шанхае. "В моей секции много девочек, это меня вдохновляет. Я верю в силу спорта, и в том, что она помогает девушкам открывать себя", - признавалась она.Девушки с обложкиНастоящей сенсацией для китайских болельщиков стала сноубордистка Эйлин Гу. Девушка родилась в Сан-Франциско в семье американца и китаянки, ее китайское имя – Гу Айлин. Ее называют вундеркиндом: в 18 лет она побила рекорд, завоевав три медали в одной Олимпиаде. Два золота она взяла в хаф-пайпе и биг-эйре, серебро – в слоупстайле. Однако китайцы прониклись любовью к девушке не только потому, что она представляет китайскую сборную и обещает продвигать китайскую культуру.Умиление зрителей вызвали и ее пищевые привычки – в перерывах между тренировками фотографы поймали ее поедающей традиционные китайские лепешки с начинкой из зеленого лука. "Это мои любимые", - пояснила она. При этом спорт – не единственное, в чем преуспевает Гу Айлинь, она успешная фотомодель, которая является лицом 28 брендов.Еще одна рекордсменка – легенда итальянского шорт-трека Арианна Фонтана, ставшая самой титулованной конькобежкой в истории Олимпийских игр. За свою 16-летнюю карьеру она выиграла 11 медалей. На нынешних Олимпийских играх она завоевала два серебра и одно золото в забеге на 500 метров. Впервые она встала на олимпийский пьедестал в Турине в 2006 году. Арианне было всего 15 лет, когда она завоевала командную бронзу в женской эстафете на 3000 метров, став самой молодой итальянской олимпийской медалисткой.Фаворитка женского фигурного катания россиянка Камила Валиева столкнулась с колоссальным давлением из-за странной ситуации с допинг-пробой. Россиянке прочили золото, однако 15-летняя спортсменка оказалась на четвертом месте. Как бы то ни было, золото и серебро взяли не менее талантливые Анна Щербакова и Александра Трусова.Российские фигуристки – самые молодые участницы олимпиады. Самой возрастной же стала Клаудия Пехштайн. Через два дня после окончания Олимпиады немецкая конькобежка отпразднует свое 50-летие. В ее копилке пять золотых олимпийских медалей, правда, на нынешних играх она не взяла ни одной награды.А вот американская сноубордистка Тесса Мод, впервые принявшая участие в Олимпийских играх, стала интернет-сенсацией в Китае после того, как опубликовала детали своего олимпийского путешествия на видео-платформе TikTok. Видео, на котором она делится своими впечатлениями от церемонии открытия, взорвало китайские соцсети. По ее признанию, гостеприимство китайских волонтеров тронуло ее до глубины души.Еще одной интернет-знаменитостью стала "девушка с булочкой с начинкой из красной фасоли". Такое прозвище получила единственная представительница Мальты сноубордистка Дженис Спитери. Она не прошла квалификацию, заняв лишь 21-е место. Однако покорила китайских зрителей, когда ее заметили уплетающей булочку с красной фасолью в ожидании результатов проката. Трогательной также оказалась ее непростая история. Спитери мечтала попасть на Олимпийские игры, ради чего экономила деньги, чтобы оплатить обучение в секции, и жила в переоборудованном фургоне. И хотя 30-летняя спортсменка не заняла призовых мест, ее мечта осуществилась.
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олимпийские игры, спорт, пекин, китай
15:31 21.02.2022
 

Олимпийское равенство. Женщины покорили зимние игры в Пекине

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТесс Ледё (Франция) и Эйлин Гу (Китай) в финале соревнований в дисциплине биг-эйр среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Тесс Ледё (Франция) и Эйлин Гу (Китай) в финале соревнований в дисциплине биг-эйр среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Тесс Ледё (Франция) и Эйлин Гу (Китай) в финале соревнований в дисциплине биг-эйр среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
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МОСКВА, 21 фев – Проект "Россия-Китай: Главное". Пекинская Олимпиада войдет в историю как самая "технологичная" и "зеленая", в ней также приняли участие спортсмены из рекордного для зимних игр количества стран. Более того, Олимпиада-2022 стала самой инклюзивной – в Китай приехало больше всего спортсменок за всю современную историю игр. В нынешней зимней Олимпиаде соревновались 1315 женщин – это 45 процентов всех участников. Теперь Международный олимпийский комитет поставил цель в достичь показателя в 50 процентов женщин-участниц к следующим зимним Олимпийским играм, которые пройдут через четыре года.

Новые цели

"Мы установили цель, чтобы в следующих Олимпийских играх участие приняли 5250 женщин и столько же мужчин", - заявил представитель МОК Марк Адамс. Продвижение равенства полов в спорте станет одной из главных целей зимних игр в Милане.
Российские керлингистки - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 14:56Россия-Китай: Главное
МОК: доля женщин-спортсменок на зимней Олимпиаде в Пекине достигла 45,4%
На Пекинских играх одинаковое число женщин и мужчин соревновались в 10 из 15 дисциплин, в том числе, в биатлоне, скелетоне, фигурном катании, конькобежном спорте.
Более того, женские сборные впервые участвовали в таких дисциплинах как монобоб и биг-эйр (сноуборд). Еще в 12 дисциплинах приняли участие смешанные команды. Это на четыре дисциплины больше, чем на предыдущих играх в южнокорейском Пхенчхане.
По словам Адамса, увеличение количества смешанных команд – сигнал для олимпийских комитетов всех стран – необходимо продвигать участие женщин в большом спорте.
Председатель комиссии спортсменов Пекинского оргкомитета Олимпийских игр, китайская шорт-трекистка Ян Ян заявила, что привлечение девочек в профессиональный спорт должно стать приоритетом. Сама она выиграла первое для Китая золото в забеге на 500 метров на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Сегодня она занимается продвижением конькобежного спорта в Шанхае. "В моей секции много девочек, это меня вдохновляет. Я верю в силу спорта, и в том, что она помогает девушкам открывать себя", - признавалась она.

Девушки с обложки

Настоящей сенсацией для китайских болельщиков стала сноубордистка Эйлин Гу. Девушка родилась в Сан-Франциско в семье американца и китаянки, ее китайское имя – Гу Айлин. Ее называют вундеркиндом: в 18 лет она побила рекорд, завоевав три медали в одной Олимпиаде. Два золота она взяла в хаф-пайпе и биг-эйре, серебро – в слоупстайле. Однако китайцы прониклись любовью к девушке не только потому, что она представляет китайскую сборную и обещает продвигать китайскую культуру.
Олимпиада-2022. Фристайл. Женщины. Хафпайп - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 20:14Олимпиада 2022
Фристайлистка Эйлин Гу стала самой упоминаемой в англоязычных соцмедиа
Умиление зрителей вызвали и ее пищевые привычки – в перерывах между тренировками фотографы поймали ее поедающей традиционные китайские лепешки с начинкой из зеленого лука. "Это мои любимые", - пояснила она. При этом спорт – не единственное, в чем преуспевает Гу Айлинь, она успешная фотомодель, которая является лицом 28 брендов.
Еще одна рекордсменка – легенда итальянского шорт-трека Арианна Фонтана, ставшая самой титулованной конькобежкой в истории Олимпийских игр. За свою 16-летнюю карьеру она выиграла 11 медалей. На нынешних Олимпийских играх она завоевала два серебра и одно золото в забеге на 500 метров. Впервые она встала на олимпийский пьедестал в Турине в 2006 году. Арианне было всего 15 лет, когда она завоевала командную бронзу в женской эстафете на 3000 метров, став самой молодой итальянской олимпийской медалисткой.
Фаворитка женского фигурного катания россиянка Камила Валиева столкнулась с колоссальным давлением из-за странной ситуации с допинг-пробой. Россиянке прочили золото, однако 15-летняя спортсменка оказалась на четвертом месте. Как бы то ни было, золото и серебро взяли не менее талантливые Анна Щербакова и Александра Трусова.
Александра Трусова, Анна Щербакова и Каори Сакамото - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 15:06Олимпиада 2022
Щербаковой и Трусовой вручили медали Олимпийских игр в Пекине
Российские фигуристки – самые молодые участницы олимпиады. Самой возрастной же стала Клаудия Пехштайн. Через два дня после окончания Олимпиады немецкая конькобежка отпразднует свое 50-летие. В ее копилке пять золотых олимпийских медалей, правда, на нынешних играх она не взяла ни одной награды.
А вот американская сноубордистка Тесса Мод, впервые принявшая участие в Олимпийских играх, стала интернет-сенсацией в Китае после того, как опубликовала детали своего олимпийского путешествия на видео-платформе TikTok. Видео, на котором она делится своими впечатлениями от церемонии открытия, взорвало китайские соцсети. По ее признанию, гостеприимство китайских волонтеров тронуло ее до глубины души.
Еще одной интернет-знаменитостью стала "девушка с булочкой с начинкой из красной фасоли". Такое прозвище получила единственная представительница Мальты сноубордистка Дженис Спитери. Она не прошла квалификацию, заняв лишь 21-е место. Однако покорила китайских зрителей, когда ее заметили уплетающей булочку с красной фасолью в ожидании результатов проката. Трогательной также оказалась ее непростая история. Спитери мечтала попасть на Олимпийские игры, ради чего экономила деньги, чтобы оплатить обучение в секции, и жила в переоборудованном фургоне. И хотя 30-летняя спортсменка не заняла призовых мест, ее мечта осуществилась.
Сувениры в виде официального талисмана XXIV зимних Олимпийских игр - панды Бин Дуньдунь - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 14:07Олимпиада 2022
Люди продолжают покупать маскота Олимпиады, несмотря на завершение Игр
Опубликовано: Алёна Пава
 
Россия-Китай: ГлавноеОлимпийские игрыСпортПекинКитай
 
 
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