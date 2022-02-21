15:15 21.02.2022 (обновлено: 15:25 21.02.2022)
Подозреваемых в попытке убийства двух человек в Новой Москве задержали
Правоохранители задержали подозреваемых в попытке убийства двух человек в Новой Москве
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которым инкриминируется попытка убийства двух человек в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По версии следствия, утром 20 февраля двое подозреваемых в садовом некоммерческом товариществе "Дудкино" поселения Мосрентген в ходе конфликта избили мужчину 1975 года рождения. После этого один из фигурантов выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия. На шум борьбы вышел хозяин дома, в которого подозреваемый также выстрелил. После этого злоумышленники скрылись. Потерпевшие госпитализированы с ранениями голени и бедра, им оказывается необходимая помощь.
"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткий срок местонахождение подозреваемых 1991 и 1996 года рождения установлено, и они задержаны", - сказала Иванова.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".
С фигурантами проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Опубликовано: Ольга Филиппова