https://ria.ru/20220221/zaderzhanie-1774085488.html

Подозреваемых в попытке убийства двух человек в Новой Москве задержали

Подозреваемых в попытке убийства двух человек в Новой Москве задержали - РИА Новости, 21.02.2022

Подозреваемых в попытке убийства двух человек в Новой Москве задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которым инкриминируется попытка убийства двух человек в Новой Москве, сообщила журналистам старший РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:15

2022-02-21T15:15

2022-02-21T15:25

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которым инкриминируется попытка убийства двух человек в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По версии следствия, утром 20 февраля двое подозреваемых в садовом некоммерческом товариществе "Дудкино" поселения Мосрентген в ходе конфликта избили мужчину 1975 года рождения. После этого один из фигурантов выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия. На шум борьбы вышел хозяин дома, в которого подозреваемый также выстрелил. После этого злоумышленники скрылись. Потерпевшие госпитализированы с ранениями голени и бедра, им оказывается необходимая помощь.По ее словам, возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".С фигурантами проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20220221/mvd-1773992958.html

москва

новая москва

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), новая москва