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Подозреваемых в попытке убийства двух человек в Новой Москве задержали
Подозреваемых в попытке убийства двух человек в Новой Москве задержали - РИА Новости, 21.02.2022
Подозреваемых в попытке убийства двух человек в Новой Москве задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которым инкриминируется попытка убийства двух человек в Новой Москве, сообщила журналистам старший РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:15
2022-02-21T15:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которым инкриминируется попытка убийства двух человек в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По версии следствия, утром 20 февраля двое подозреваемых в садовом некоммерческом товариществе "Дудкино" поселения Мосрентген в ходе конфликта избили мужчину 1975 года рождения. После этого один из фигурантов выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия. На шум борьбы вышел хозяин дома, в которого подозреваемый также выстрелил. После этого злоумышленники скрылись. Потерпевшие госпитализированы с ранениями голени и бедра, им оказывается необходимая помощь.По ее словам, возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".С фигурантами проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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москва
новая москва
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), новая москва
15:15 21.02.2022 (обновлено: 15:25 21.02.2022)
 
Подозреваемых в попытке убийства двух человек в Новой Москве задержали

Правоохранители задержали подозреваемых в попытке убийства двух человек в Новой Москве

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которым инкриминируется попытка убийства двух человек в Новой Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По версии следствия, утром 20 февраля двое подозреваемых в садовом некоммерческом товариществе "Дудкино" поселения Мосрентген в ходе конфликта избили мужчину 1975 года рождения. После этого один из фигурантов выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия. На шум борьбы вышел хозяин дома, в которого подозреваемый также выстрелил. После этого злоумышленники скрылись. Потерпевшие госпитализированы с ранениями голени и бедра, им оказывается необходимая помощь.
"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткий срок местонахождение подозреваемых 1991 и 1996 года рождения установлено, и они задержаны", - сказала Иванова.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух лиц" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".
С фигурантами проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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