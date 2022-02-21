https://ria.ru/20220221/zabolevaemost-1774024279.html

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 регионах России

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 регионах России - РИА Новости, 21.02.2022

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 регионах России

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 российских регионах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:35

2022-02-21T11:35

2022-02-21T11:57

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 российских регионах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 823,72 и снизился на 9,25% по сравнению с предыдущей неделей, число госпитализаций с COVID-19 за неделю выросло в 47 субъектах России.Согласно сообщению, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 76,8 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 0,4%"Увеличение заболеваемости произошло в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по стране. Увеличение госпитализаций произошло в 47 субъектах Российской Федерации, в том числе в 32 регионах увеличение более чем в среднем по России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774023333.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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