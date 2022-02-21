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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220221/zabolevaemost-1774024279.html
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 регионах России
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 регионах России - РИА Новости, 21.02.2022
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 регионах России
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 российских регионах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:35
2022-02-21T11:57
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 российских регионах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 823,72 и снизился на 9,25% по сравнению с предыдущей неделей, число госпитализаций с COVID-19 за неделю выросло в 47 субъектах России.Согласно сообщению, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 76,8 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 0,4%"Увеличение заболеваемости произошло в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по стране. Увеличение госпитализаций произошло в 47 субъектах Российской Федерации, в том числе в 32 регионах увеличение более чем в среднем по России", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 21.02.2022 (обновлено: 11:57 21.02.2022)
 
Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 регионах России

Рост заболеваемости COVID-19 за неделю произошел в 36 регионах России

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с COVID-19
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Медицинские сотрудники отделения для пациентов с COVID-19
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 36 российских регионах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 823,72 и снизился на 9,25% по сравнению с предыдущей неделей, число госпитализаций с COVID-19 за неделю выросло в 47 субъектах России.
Согласно сообщению, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 76,8 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 0,4%
"Увеличение заболеваемости произошло в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по стране. Увеличение госпитализаций произошло в 47 субъектах Российской Федерации, в том числе в 32 регионах увеличение более чем в среднем по России", - говорится в сообщении.
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 11:33Распространение коронавируса
В России за сутки выздоровели 127 494 человека после COVID-19
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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