Актера Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище во вторник
Актер Геннадий Юхтин и его супруга Лидия. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прощание с актёром Геннадием Юхтиным, скончавшимся 18 февраля в возрасте 89 лет, пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ, похороны состоятся на Троекуровском кладбище, говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.
"Прощание с Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, 25) в 12.00. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.
Ранее глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал РИА Новости, что Мосгордума рассмотрит предложения об увековечивании памяти актёра, если они поступят.
Геннадий Юхтин – советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ родился в 1932 году. Известен ролями в фильмах "Акваланги на дне", "Дело Румянцева", "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы" и других.
18 февраля, 12:31Биография Геннадия Юхтина
Опубликовано: Ольга Фомченкова