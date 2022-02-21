https://ria.ru/20220221/yukhtin-1774000113.html

Актера Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.02.2022

Актера Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с актёром Геннадием Юхтиным, скончавшимся 18 февраля в возрасте 89 лет, пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ, похороны состоятся на Троекуровском... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:40

2022-02-21T09:40

2022-02-21T09:40

культура

москва

геннадий юхтин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прощание с актёром Геннадием Юхтиным, скончавшимся 18 февраля в возрасте 89 лет, пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ, похороны состоятся на Троекуровском кладбище, говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.Ранее глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал РИА Новости, что Мосгордума рассмотрит предложения об увековечивании памяти актёра, если они поступят.Геннадий Юхтин – советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ родился в 1932 году. Известен ролями в фильмах "Акваланги на дне", "Дело Румянцева", "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы" и других.

https://ria.ru/20220218/yukhtin-1773532941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, геннадий юхтин, театр, кино и сериалы