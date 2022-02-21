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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220221/yukhtin-1774000113.html
Актера Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.02.2022
Актера Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище
Прощание с актёром Геннадием Юхтиным, скончавшимся 18 февраля в возрасте 89 лет, пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ, похороны состоятся на Троекуровском... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:40
2022-02-21T09:40
культура
москва
геннадий юхтин
театр
кино и сериалы
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прощание с актёром Геннадием Юхтиным, скончавшимся 18 февраля в возрасте 89 лет, пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ, похороны состоятся на Троекуровском кладбище, говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.Ранее глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал РИА Новости, что Мосгордума рассмотрит предложения об увековечивании памяти актёра, если они поступят.Геннадий Юхтин – советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ родился в 1932 году. Известен ролями в фильмах "Акваланги на дне", "Дело Румянцева", "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы" и других.
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москва, геннадий юхтин, театр, кино и сериалы
09:40 21.02.2022
 
Актера Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище во вторник

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Геннадий Юхтин и его супруга Лидия
Актер Геннадий Юхтин и его супруга Лидия - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Геннадий Юхтин и его супруга Лидия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прощание с актёром Геннадием Юхтиным, скончавшимся 18 февраля в возрасте 89 лет, пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ, похороны состоятся на Троекуровском кладбище, говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.
"Прощание с Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, 25) в 12.00. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.
Ранее глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал РИА Новости, что Мосгордума рассмотрит предложения об увековечивании памяти актёра, если они поступят.
Геннадий Юхтин – советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ родился в 1932 году. Известен ролями в фильмах "Акваланги на дне", "Дело Румянцева", "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы" и других.
Актер Геннадий Юхтин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 12:31
Биография Геннадия Юхтина
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
КультураМоскваГеннадий ЮхтинТеатрКино и сериалы
 
 
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