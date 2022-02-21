https://ria.ru/20220221/xiaomi-1774099511.html

Бывшее подразделение Xiaomi покажет недорогой смартфон с мощной начинкой

Бывшее подразделение Xiaomi покажет недорогой смартфон с мощной начинкой - РИА Новости, 21.02.2022

Бывшее подразделение Xiaomi покажет недорогой смартфон с мощной начинкой

Бренд Poco, ставший формально независимым от Xiaomi, анонсировал презентацию Poco X4 Pro 5G, который получит мощный процессор и камеру высокого разрешения. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:12

2022-02-21T16:12

2022-02-21T16:12

наука

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бренд Poco, ставший формально независимым от Xiaomi, анонсировал презентацию Poco X4 Pro 5G, который получит мощный процессор и камеру высокого разрешения.Смартфон покажут 28 февраля в 15:00 (по московскому времени) в рамках выставки MWC 2022. Poco X4 Pro 5G представят в глобальной версии, которая будет доступна в Европе и России.Ожидается, что Poco X4 Pro получит процессор Snapdragon 695 с интегрированным модемом 5G. Смартфону достанется тройная камера с основной на 108 Мп, экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.Российская премьера смартфона, как сообщает пресс-служба бренда, состоится одновременно с мировой. Стоимость Poco X4 Pro не раскрывается — предшественник X3 Pro предлагается от 22 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220117/poco-1768261898.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, xiaomi inc