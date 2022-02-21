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Наука
https://ria.ru/20220221/xiaomi-1774099511.html
Бывшее подразделение Xiaomi покажет недорогой смартфон с мощной начинкой
Бывшее подразделение Xiaomi покажет недорогой смартфон с мощной начинкой - РИА Новости, 21.02.2022
Бывшее подразделение Xiaomi покажет недорогой смартфон с мощной начинкой
Бренд Poco, ставший формально независимым от Xiaomi, анонсировал презентацию Poco X4 Pro 5G, который получит мощный процессор и камеру высокого разрешения. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:12
2022-02-21T16:12
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бренд Poco, ставший формально независимым от Xiaomi, анонсировал презентацию Poco X4 Pro 5G, который получит мощный процессор и камеру высокого разрешения.Смартфон покажут 28 февраля в 15:00 (по московскому времени) в рамках выставки MWC 2022. Poco X4 Pro 5G представят в глобальной версии, которая будет доступна в Европе и России.Ожидается, что Poco X4 Pro получит процессор Snapdragon 695 с интегрированным модемом 5G. Смартфону достанется тройная камера с основной на 108 Мп, экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.Российская премьера смартфона, как сообщает пресс-служба бренда, состоится одновременно с мировой. Стоимость Poco X4 Pro не раскрывается — предшественник X3 Pro предлагается от 22 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220117/poco-1768261898.html
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Керилл Каримов
Керилл Каримов
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РИА Новости
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60
технологии, xiaomi inc
16:12 21.02.2022
 

Бывшее подразделение Xiaomi покажет недорогой смартфон с мощной начинкой

© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Poco X3 NFC
Xiaomi Poco X3 NFC - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бренд Poco, ставший формально независимым от Xiaomi, анонсировал презентацию Poco X4 Pro 5G, который получит мощный процессор и камеру высокого разрешения.
Смартфон покажут 28 февраля в 15:00 (по московскому времени) в рамках выставки MWC 2022. Poco X4 Pro 5G представят в глобальной версии, которая будет доступна в Европе и России.
Ожидается, что Poco X4 Pro получит процессор Snapdragon 695 с интегрированным модемом 5G. Смартфону достанется тройная камера с основной на 108 Мп, экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Российская премьера смартфона, как сообщает пресс-служба бренда, состоится одновременно с мировой. Стоимость Poco X4 Pro не раскрывается — предшественник X3 Pro предлагается от 22 тысяч рублей.
Poco M4 Pro - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 18:27Наука
Чем интересен недорогой смартфон Poco M4 Pro 5G и почему он не Xiaomi
Опубликовано: Керилл Каримов
 
НаукаТехнологииXiaomi Inc
 
 
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