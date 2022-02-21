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Артиллерийские взрывы прогремели к северу от Луганска

Артиллерийские взрывы прогремели к северу от Луганска - РИА Новости, 21.02.2022

Артиллерийские взрывы прогремели к северу от Луганска

Несколько артиллерийских взрывов слышны к северу от Луганска, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:49

2022-02-21T17:49

2022-02-21T18:25

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Несколько артиллерийских взрывов слышны к северу от Луганска, сообщил корреспондент РИА Новости.Линия соприкосновения в Донбассе проходит в 15 километрах от Луганска.В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что с 15:50 до 16:10 ВСУ трижды нарушали режим прекращения огня. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР приняло решение о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины