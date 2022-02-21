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Туризм
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В аэропорту Внуково обновили навигацию
В аэропорту Внуково обновили навигацию - РИА Новости, 21.02.2022
В аэропорту Внуково обновили навигацию
В московском аэропорту Внуково обновили навигацию, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:17
2022-02-21T14:17
туризм
артемий лебедев
новости - туризм
туризм
технологии
аэропорт
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В московском аэропорту Внуково обновили навигацию, сообщает пресс-служба воздушной гавани."В международном аэропорту "Внуково" комплексно модернизирована навигационная инфраструктура. Теперь она не только на русском и английском, но и на китайском языке. Создана упрощенная схема", — говорится в сообщении.Конструкции расположены таким образом, чтобы пассажир уже с эскалатора мог рассмотреть необходимую информацию. Все важные направления набраны крупным кеглем. На крыше стоек регистрации установлены номера больших размеров, которые видны из любой точки зала. В аэровокзальном комплексе также размещены объемные светящиеся вывески, подвесные и настенные указатели.Уточняется, что разработкой дизайн-проекта обновления навигации аэропорта занималась "Студия Артемия Лебедева".
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артемий лебедев, новости - туризм, туризм, технологии, аэропорт, внуково (аэропорт), пассажиры
14:17 21.02.2022
 
В аэропорту Внуково обновили навигацию

Вывесками в столичном аэропорту Внуково занялась "Студия Артемия Лебедева"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В московском аэропорту Внуково обновили навигацию, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"В международном аэропорту "Внуково" комплексно модернизирована навигационная инфраструктура. Теперь она не только на русском и английском, но и на китайском языке. Создана упрощенная схема", — говорится в сообщении.
Конструкции расположены таким образом, чтобы пассажир уже с эскалатора мог рассмотреть необходимую информацию. Все важные направления набраны крупным кеглем. На крыше стоек регистрации установлены номера больших размеров, которые видны из любой точки зала. В аэровокзальном комплексе также размещены объемные светящиеся вывески, подвесные и настенные указатели.
Уточняется, что разработкой дизайн-проекта обновления навигации аэропорта занималась "Студия Артемия Лебедева".
Пассажиры рейса из России на Мадейру садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 19:00Туризм
Возобновление авиасообщения с португальской Мадейрой окончилось неудачей
Опубликовано: Ольга Кабанова
 
ТуризмАртемий ЛебедевНовости - ТуризмТуризмТехнологииАэропортВнуково (аэропорт)пассажиры
 
 
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