https://ria.ru/20220221/vnukovo-1774025895.html
В аэропорту Внуково обновили навигацию
В аэропорту Внуково обновили навигацию - РИА Новости, 21.02.2022
В аэропорту Внуково обновили навигацию
В московском аэропорту Внуково обновили навигацию, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:17
2022-02-21T14:17
2022-02-21T14:17
туризм
артемий лебедев
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внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В московском аэропорту Внуково обновили навигацию, сообщает пресс-служба воздушной гавани."В международном аэропорту "Внуково" комплексно модернизирована навигационная инфраструктура. Теперь она не только на русском и английском, но и на китайском языке. Создана упрощенная схема", — говорится в сообщении.Конструкции расположены таким образом, чтобы пассажир уже с эскалатора мог рассмотреть необходимую информацию. Все важные направления набраны крупным кеглем. На крыше стоек регистрации установлены номера больших размеров, которые видны из любой точки зала. В аэровокзальном комплексе также размещены объемные светящиеся вывески, подвесные и настенные указатели.Уточняется, что разработкой дизайн-проекта обновления навигации аэропорта занималась "Студия Артемия Лебедева".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемий лебедев, новости - туризм, туризм, технологии, аэропорт, внуково (аэропорт), пассажиры
В аэропорту Внуково обновили навигацию
Вывесками в столичном аэропорту Внуково занялась "Студия Артемия Лебедева"
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В московском аэропорту Внуково обновили навигацию, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"В международном аэропорту "Внуково" комплексно модернизирована навигационная инфраструктура. Теперь она не только на русском и английском, но и на китайском языке. Создана упрощенная схема", — говорится в сообщении.
Конструкции расположены таким образом, чтобы пассажир уже с эскалатора мог рассмотреть необходимую информацию. Все важные направления набраны крупным кеглем. На крыше стоек регистрации установлены номера больших размеров, которые видны из любой точки зала. В аэровокзальном комплексе также размещены объемные светящиеся вывески, подвесные и настенные указатели.
Уточняется, что разработкой дизайн-проекта обновления навигации аэропорта занималась "Студия Артемия Лебедева".
Опубликовано: Ольга Кабанова