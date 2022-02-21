https://ria.ru/20220221/vnukovo-1774025895.html

В аэропорту Внуково обновили навигацию

В аэропорту Внуково обновили навигацию - РИА Новости, 21.02.2022

В аэропорту Внуково обновили навигацию

В московском аэропорту Внуково обновили навигацию, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:17

2022-02-21T14:17

2022-02-21T14:17

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В московском аэропорту Внуково обновили навигацию, сообщает пресс-служба воздушной гавани."В международном аэропорту "Внуково" комплексно модернизирована навигационная инфраструктура. Теперь она не только на русском и английском, но и на китайском языке. Создана упрощенная схема", — говорится в сообщении.Конструкции расположены таким образом, чтобы пассажир уже с эскалатора мог рассмотреть необходимую информацию. Все важные направления набраны крупным кеглем. На крыше стоек регистрации установлены номера больших размеров, которые видны из любой точки зала. В аэровокзальном комплексе также размещены объемные светящиеся вывески, подвесные и настенные указатели.Уточняется, что разработкой дизайн-проекта обновления навигации аэропорта занималась "Студия Артемия Лебедева".

https://ria.ru/20220220/madeyra-1773943602.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

артемий лебедев, новости - туризм, туризм, технологии, аэропорт, внуково (аэропорт), пассажиры