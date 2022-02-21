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Осквернившего воинский мемориал жителя Красноярска признали невменяемым
Осквернившего воинский мемориал жителя Красноярска признали невменяемым - РИА Новости, 21.02.2022
Осквернившего воинский мемориал жителя Красноярска признали невменяемым
Суд отправил красноярца на принудительное лечение за осквернение мемориала в честь участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:11
2022-02-21T08:11
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Суд отправил красноярца на принудительное лечение за осквернение мемориала в честь участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В ведомстве сообщили, что мужчина в начале сентября прошлого года опрокинул мусорные баки с различными бытовыми отходами на сооружения мемориального комплекса в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района Красноярска в годы Великой Отечественной войны."Проведенной психиатрической судебной экспертизой установлено, что мужчина совершил акт вандализма в состоянии невменяемости вследствие имеющегося у него психического заболевания… С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации стационарного типа", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что постановление суда еще не вступило в законную силу.
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происшествия, красноярск
08:11 21.02.2022
 
Осквернившего воинский мемориал жителя Красноярска признали невменяемым

Жителя Красноярска, опрокинувшего мусорные баки на воинский мемориал, признали невменяемым

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Суд отправил красноярца на принудительное лечение за осквернение мемориала в честь участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что мужчина в начале сентября прошлого года опрокинул мусорные баки с различными бытовыми отходами на сооружения мемориального комплекса в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района Красноярска в годы Великой Отечественной войны.
"Проведенной психиатрической судебной экспертизой установлено, что мужчина совершил акт вандализма в состоянии невменяемости вследствие имеющегося у него психического заболевания… С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации стационарного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что постановление суда еще не вступило в законную силу.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 09:45
В Красноярске признали невменяемым надругавшегося над умершими мужчину
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
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