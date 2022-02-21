https://ria.ru/20220221/vandalizm-1773991084.html

Осквернившего воинский мемориал жителя Красноярска признали невменяемым

Осквернившего воинский мемориал жителя Красноярска признали невменяемым - РИА Новости, 21.02.2022

Осквернившего воинский мемориал жителя Красноярска признали невменяемым

Суд отправил красноярца на принудительное лечение за осквернение мемориала в честь участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T08:11

2022-02-21T08:11

2022-02-21T08:11

происшествия

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Суд отправил красноярца на принудительное лечение за осквернение мемориала в честь участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В ведомстве сообщили, что мужчина в начале сентября прошлого года опрокинул мусорные баки с различными бытовыми отходами на сооружения мемориального комплекса в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района Красноярска в годы Великой Отечественной войны."Проведенной психиатрической судебной экспертизой установлено, что мужчина совершил акт вандализма в состоянии невменяемости вследствие имеющегося у него психического заболевания… С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации стационарного типа", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что постановление суда еще не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20220216/proisshestvie-1773048063.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск