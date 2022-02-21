https://ria.ru/20220221/ukraina-1774165195.html

Источник: запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине пока нет

Источник: запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине пока нет - РИА Новости, 21.02.2022

Источник: запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине пока нет

Пока запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине не поступало, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:59

2022-02-21T19:59

2022-02-21T20:44

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ООН, 21 фев - РИА Новости. Пока запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине не поступало, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Пока таких запросов не было", - сказал собеседник агентства.Еще ряд источников эту информацию подтвердили.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что Киев официально обратился к членам СБ ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности для Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774170214.html

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Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, в мире, совет безопасности оон, украина, оон, донбасс, россия