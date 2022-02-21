19:59 21.02.2022 (обновлено: 20:44 21.02.2022)
Источник: запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине пока нет
Запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине пока не поступало
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине
ООН, 21 фев - РИА Новости. Пока запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине не поступало, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Пока таких запросов не было", - сказал собеседник агентства.
Еще ряд источников эту информацию подтвердили.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что Киев официально обратился к членам СБ ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности для Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев