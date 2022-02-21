Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774165195.html
Источник: запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине пока нет
Источник: запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине пока нет - РИА Новости, 21.02.2022
Источник: запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине пока нет
Пока запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине не поступало, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:59
2022-02-21T20:44
ситуация в днр и лнр
в мире
совет безопасности оон
украина
оон
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773422559_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_89370f10896f21806f1b47766a133d80.jpg
ООН, 21 фев - РИА Новости. Пока запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине не поступало, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Пока таких запросов не было", - сказал собеседник агентства.Еще ряд источников эту информацию подтвердили.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что Киев официально обратился к членам СБ ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности для Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774170214.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773422559_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_4aa704c3b82efecbb04941358a032df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, совет безопасности оон, украина, оон, донбасс, россия
19:59 21.02.2022 (обновлено: 20:44 21.02.2022)
 
Источник: запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине пока нет

Запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине пока не поступало

© REUTERS / Carlo AllegriЗаседание Совета Безопасности ООН по Украине
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине
Читать ria.ru в
ООН, 21 фев - РИА Новости. Пока запросов на проведение заседания СБ ООН по Украине не поступало, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Пока таких запросов не было", - сказал собеседник агентства.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 19:58
В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей развалом Украины
Еще ряд источников эту информацию подтвердили.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что Киев официально обратился к членам СБ ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности для Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость своих республик. В понедельник Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 20:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреСовет Безопасности ООНУкраинаООНДонбассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала