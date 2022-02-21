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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774121048.html
Козак: Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять "Минск-2"
Козак: Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять "Минск-2" - РИА Новости, 21.02.2022
Козак: Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять "Минск-2"
Украинские власти на ходу изобретают новые схемы, чтобы не выполнять минские соглашения, это выглядит глупо, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:30
2022-02-21T18:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
дмитрий козак
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские власти на ходу изобретают новые схемы, чтобы не выполнять минские соглашения, это выглядит глупо, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Вся тактика последняя... она глупая, неуклюжая, смешная, но они проявляют ее постоянно, на ходу изобретают новые схемы", - сказал он, выступая на заседании Совета безопасности России.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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"Не будут никогда" – Козак о соблюдении Киевом Минских соглашений
Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. "При обычном развитии событий не будут, не будут никогда", - сказал Козак, отвечая на заседании Совета безопасности РФ на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, будут ли киевские власти выполнять минские соглашения.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий козак
17:30 21.02.2022 (обновлено: 18:16 21.02.2022)
 
Козак: Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять "Минск-2"

Козак: Киев изобретает новые схемы, чтобы не выполнять "Минск-2", это выглядит глупо

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские власти на ходу изобретают новые схемы, чтобы не выполнять минские соглашения, это выглядит глупо, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Вся тактика последняя... она глупая, неуклюжая, смешная, но они проявляют ее постоянно, на ходу изобретают новые схемы", - сказал он, выступая на заседании Совета безопасности России.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДмитрий Козак
 
 
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