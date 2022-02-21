https://ria.ru/20220221/ukraina-1774121048.html

Козак: Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять "Минск-2"

Козак: Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять "Минск-2" - РИА Новости, 21.02.2022

Козак: Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять "Минск-2"

Украинские власти на ходу изобретают новые схемы, чтобы не выполнять минские соглашения, это выглядит глупо, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:30

2022-02-21T17:30

2022-02-21T18:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

дмитрий козак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773806707_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_311111b681d36625089de85b947128a1.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украинские власти на ходу изобретают новые схемы, чтобы не выполнять минские соглашения, это выглядит глупо, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Вся тактика последняя... она глупая, неуклюжая, смешная, но они проявляют ее постоянно, на ходу изобретают новые схемы", - сказал он, выступая на заседании Совета безопасности России.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не будут никогда" – Козак о соблюдении Киевом Минских соглашений Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. "При обычном развитии событий не будут, не будут никогда", - сказал Козак, отвечая на заседании Совета безопасности РФ на вопрос президента РФ Владимира Путина о том, будут ли киевские власти выполнять минские соглашения. 2022-02-21T17:30 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий козак