https://ria.ru/20220221/ucheniya-1773985342.html

Российские корабли провели учения по поиску подлодок в Средиземном море

Российские корабли провели учения по поиску подлодок в Средиземном море - РИА Новости, 21.02.2022

Российские корабли провели учения по поиску подлодок в Средиземном море

Корабли ВМФ РФ во взаимодействии с морской авиацией провели учение по поиску подводных лодок в Средиземном море, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T05:36

2022-02-21T05:36

2022-02-21T08:58

безопасность

армия

россия

средиземное море

вмф рф

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Корабли ВМФ РФ во взаимодействии с морской авиацией провели учение по поиску подводных лодок в Средиземном море, сообщает Минобороны России.Подчеркивается, что основными задачами на этом этапе учения стали поиск и непрерывное слежение за подводной лодкой условного противника, организация непрерывного обмена данными о маневрировании цели, а также отработка элементов боевого применения различных авиационных средств поражения.В учении, в частности, принимают участие ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Вице-адмирал Кулаков", экипажи самолетов морской авиации ВМФ РФ.С 15 по 25 февраля в восточной части Средиземного моря проходит военно-морское учение под руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

россия

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

безопасность, армия, россия, средиземное море, вмф рф, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), москва