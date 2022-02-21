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Российские корабли провели учения по поиску подлодок в Средиземном море
Российские корабли провели учения по поиску подлодок в Средиземном море - РИА Новости, 21.02.2022
Российские корабли провели учения по поиску подлодок в Средиземном море
Корабли ВМФ РФ во взаимодействии с морской авиацией провели учение по поиску подводных лодок в Средиземном море, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T05:36
2022-02-21T08:58
безопасность
армия
россия
средиземное море
вмф рф
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Корабли ВМФ РФ во взаимодействии с морской авиацией провели учение по поиску подводных лодок в Средиземном море, сообщает Минобороны России.Подчеркивается, что основными задачами на этом этапе учения стали поиск и непрерывное слежение за подводной лодкой условного противника, организация непрерывного обмена данными о маневрировании цели, а также отработка элементов боевого применения различных авиационных средств поражения.В учении, в частности, принимают участие ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Вице-адмирал Кулаков", экипажи самолетов морской авиации ВМФ РФ.С 15 по 25 февраля в восточной части Средиземного моря проходит военно-морское учение под руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.
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безопасность, армия, россия, средиземное море, вмф рф, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), москва
05:36 21.02.2022 (обновлено: 08:58 21.02.2022)
 
Российские корабли провели учения по поиску подлодок в Средиземном море

Корабли ВМФ России вместе с авиацией провели учения по поиску подлодок в Средиземном море

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Корабли ВМФ РФ во взаимодействии с морской авиацией провели учение по поиску подводных лодок в Средиземном море, сообщает Минобороны России.

"В рамках военно-морского учения под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова отрядами боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов совместно с противолодочными самолетами морской авиации Ил-38 отработаны мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок в назначенном районе восточной части Средиземного моря", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что основными задачами на этом этапе учения стали поиск и непрерывное слежение за подводной лодкой условного противника, организация непрерывного обмена данными о маневрировании цели, а также отработка элементов боевого применения различных авиационных средств поражения.
В учении, в частности, принимают участие ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Вице-адмирал Кулаков", экипажи самолетов морской авиации ВМФ РФ.
С 15 по 25 февраля в восточной части Средиземного моря проходит военно-морское учение под руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.
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19 февраля, 08:00
Стратегическое сдерживание по Путину
Опубликовано: Никита Стома
 
БезопасностьАрмияРоссияСредиземное мореВМФ РФВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Москва
 
 
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