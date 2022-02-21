https://ria.ru/20220221/ubiystvo-1774000762.html

В Перми начали проверку после публикации видео убийства енотовидной собаки

В Перми начали проверку после публикации видео убийства енотовидной собаки - РИА Новости, 21.02.2022

В Перми начали проверку после публикации видео убийства енотовидной собаки

Полиция проводит проверку после появления видео, где двое мужчин жестоко убивают енотовидную собаку, проехав по её голове на машине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:44

2022-02-21T09:44

2022-02-21T09:44

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 21 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления видео, где двое мужчин жестоко убивают енотовидную собаку, проехав по её голове на машине, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.Ранее в соцсетях было опубликовано видео с убийством енотовидной собаки. В нём показано, как двое "охотников" на зимней лесной дороге пытаются убить животное: проезжают по его голове на "Ниве", потом добивают ударом ноги, после чего выкидывают животное в сугроб. Госномер автомобиля "охотников" указывает, что машина была зарегистрирована в Пермском крае. Многих пользователей возмутила жестокость мужчин."Проводится проверка, устанавливаются всё обстоятельства инцидента и личности мужчин", - рассказали в полиции.

https://ria.ru/20210329/politsiya-1603304251.html

пермский край

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край