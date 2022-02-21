https://ria.ru/20220221/telegram-1774139850.html
В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 21.02.2022
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:20
2022-02-21T18:20
2022-02-21T18:20
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 17.57 мск было зафиксировано 233 жалобы: 54% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 24% - на неполадки в работе приложения, еще 21% - на проблемы с отправкой сообщений.С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Германии и ряда других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, украина, белоруссия, россия, telegram (приложение), германия, в мире, происшествия
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера