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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220221/stroitelstvo-1774052011.html
В Подмосковье построят 32 коммерческих объекта
В Подмосковье построят 32 коммерческих объекта - РИА Новости, 21.02.2022
В Подмосковье построят 32 коммерческих объекта
На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 32 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:11
2022-02-21T13:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 32 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 32 новых проекта. Из них: 11 – объекты крупного бизнеса, 21 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство конноспортивного объекта в городском округе Истра общей площадью более 7 гектаров.
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московская область (подмосковье)
истра
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московская область (подмосковье), истра, коммерческая недвижимость
13:11 21.02.2022
 

В Подмосковье построят 32 коммерческих объекта

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонно-спортивный манеж. Архивное фото.
Конно-спортивный манеж. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Конно-спортивный манеж. Архивное фото.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 32 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
"В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 32 новых проекта. Из них: 11 – объекты крупного бизнеса, 21 – малого", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство конноспортивного объекта в городском округе Истра общей площадью более 7 гектаров.
Стрельба из лука - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 11:43Новости Подмосковья
В подмосковных Бронницах построят стрельбище для лучников
Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраКоммерческая недвижимость
 
 
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