https://ria.ru/20220221/stroitelstvo-1774052011.html

В Подмосковье построят 32 коммерческих объекта

В Подмосковье построят 32 коммерческих объекта - РИА Новости, 21.02.2022

В Подмосковье построят 32 коммерческих объекта

На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 32 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:11

2022-02-21T13:11

2022-02-21T13:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 32 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 32 новых проекта. Из них: 11 – объекты крупного бизнеса, 21 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство конноспортивного объекта в городском округе Истра общей площадью более 7 гектаров.

https://realty.ria.ru/20220216/strelbische-1773075744.html

московская область (подмосковье)

истра

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), истра, коммерческая недвижимость