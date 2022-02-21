https://ria.ru/20220221/stroitelstvo-1774052011.html
В Подмосковье построят 32 коммерческих объекта
В Подмосковье построят 32 коммерческих объекта - РИА Новости, 21.02.2022
В Подмосковье построят 32 коммерческих объекта
На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 32 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:11
2022-02-21T13:11
2022-02-21T13:11
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 32 коммерческих объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 32 новых проекта. Из них: 11 – объекты крупного бизнеса, 21 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство конноспортивного объекта в городском округе Истра общей площадью более 7 гектаров.
https://realty.ria.ru/20220216/strelbische-1773075744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), истра, коммерческая недвижимость