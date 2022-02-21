https://ria.ru/20220221/soobscheniya-1774013308.html
В Совфеде ответили на сообщения посольства США "о нападениях" в России
В Совфеде ответили на сообщения посольства США "о нападениях" в России - РИА Новости, 21.02.2022
В Совфеде ответили на сообщения посольства США "о нападениях" в России
После сообщения посольства США в Москве о возможных "нападениях" в России, цивилизованным стало бы решение Вашингтона извиниться и отозвать сотрудников... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:51
2022-02-21T10:51
2022-02-21T10:51
в мире
россия
сша
андрей климов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. После сообщения посольства США в Москве о возможных "нападениях" в России, цивилизованным стало бы решение Вашингтона извиниться и отозвать сотрудников посольства, причастных к подобным сообщениям, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам."В итоге, цивилизованным бы стало решение американской стороны отозвать из своего посольства людей, которые к этому причастны, и принести извинения России", - сказал парламентарий.Однако, по его мнению, у Вашингтона "духу не хватит".Климов охарактеризовал подобные сообщения как "элемент информационной войны". По его мнению, американцы проверяют нас на толерантность.Он также подчеркнул, что заявления Запада в последние годы направлены на реализацию плана по "нагнетанию напряженности внутри России, хотят вызвать панику, расколоть наше общество, изменить наш конституционный строй".
https://ria.ru/20220221/preduprezhdenie-1773977660.html
https://ria.ru/20220221/senator-1774009052.html
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в мире, россия, сша, андрей климов
В Совфеде ответили на сообщения посольства США "о нападениях" в России
Климов призвал США отозвать дипломатов, причастных к сообщениям о "нападениях в России"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. После сообщения посольства США в Москве о возможных "нападениях" в России, цивилизованным стало бы решение Вашингтона извиниться и отозвать сотрудников посольства, причастных к подобным сообщениям, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее посольство США
в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве
, Петербурге
и зонах на границе с Украиной
, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
"В итоге, цивилизованным бы стало решение американской стороны отозвать из своего посольства людей, которые к этому причастны, и принести извинения России", - сказал парламентарий.
Однако, по его мнению, у Вашингтона "духу не хватит".
Климов охарактеризовал подобные сообщения как "элемент информационной войны". По его мнению, американцы проверяют нас на толерантность.
Он также подчеркнул, что заявления Запада в последние годы направлены на реализацию плана по "нагнетанию напряженности внутри России
, хотят вызвать панику, расколоть наше общество, изменить наш конституционный строй".