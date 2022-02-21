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Украина не будет выполнять Минские соглашения, считает Медведев
Украина не будет выполнять Минские соглашения, считает Медведев - РИА Новости, 21.02.2022
Украина не будет выполнять Минские соглашения, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что можно сделать вывод, что минский комплекс мер Украиной выполняться не будет, даже при давлении Запада на РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:45
2022-02-21T18:05
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
минские соглашения
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что можно сделать вывод, что минский комплекс мер Украиной выполняться не будет, даже при давлении Запада на Киев."По совокупности того, что происходит, можно сделать вывод, что комплекс мер, которые зафиксированы в минских соглашениях, выполняться не будет... даже при наличии давления со стороны иностранных государств, типа Франции, Германии", - сказал Медведев в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ."По всей вероятности, нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, такого рода исполнение не нужно, поскольку оно будет препятствовать его переизбранию на должность президента, а он этого хочет больше всего на свете. Поэтому не в его интересах следовать тем соглашениям, которые были достигнуты", - добавил Медведев.
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, минские соглашения, дмитрий медведев, совет безопасности рф
17:45 21.02.2022 (обновлено: 18:05 21.02.2022)
 
Украина не будет выполнять Минские соглашения, считает Медведев

Зампред Совбеза Медведев: можно сделать вывод, что Украина не выполнит Минские соглашения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что можно сделать вывод, что минский комплекс мер Украиной выполняться не будет, даже при давлении Запада на Киев.
"По совокупности того, что происходит, можно сделать вывод, что комплекс мер, которые зафиксированы в минских соглашениях, выполняться не будет... даже при наличии давления со стороны иностранных государств, типа Франции, Германии", - сказал Медведев в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.
"По всей вероятности, нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, такого рода исполнение не нужно, поскольку оно будет препятствовать его переизбранию на должность президента, а он этого хочет больше всего на свете. Поэтому не в его интересах следовать тем соглашениям, которые были достигнуты", - добавил Медведев.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 17:52
Зеленский назвал Минские соглашения бездарными
Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМинские соглашенияДмитрий МедведевСовет Безопасности РФ
 
 
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