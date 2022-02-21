https://ria.ru/20220221/soglasheniya-1774125205.html

Украина не будет выполнять Минские соглашения, считает Медведев

Украина не будет выполнять Минские соглашения, считает Медведев - РИА Новости, 21.02.2022

Украина не будет выполнять Минские соглашения, считает Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что можно сделать вывод, что минский комплекс мер Украиной выполняться не будет, даже при давлении Запада на РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:45

2022-02-21T17:45

2022-02-21T18:05

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совет безопасности рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что можно сделать вывод, что минский комплекс мер Украиной выполняться не будет, даже при давлении Запада на Киев."По совокупности того, что происходит, можно сделать вывод, что комплекс мер, которые зафиксированы в минских соглашениях, выполняться не будет... даже при наличии давления со стороны иностранных государств, типа Франции, Германии", - сказал Медведев в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ."По всей вероятности, нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, такого рода исполнение не нужно, поскольку оно будет препятствовать его переизбранию на должность президента, а он этого хочет больше всего на свете. Поэтому не в его интересах следовать тем соглашениям, которые были достигнуты", - добавил Медведев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, минские соглашения, дмитрий медведев, совет безопасности рф