17:45 21.02.2022 (обновлено: 18:05 21.02.2022)
Украина не будет выполнять Минские соглашения, считает Медведев
Зампред Совбеза Медведев: можно сделать вывод, что Украина не выполнит Минские соглашения
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что можно сделать вывод, что минский комплекс мер Украиной выполняться не будет, даже при давлении Запада на Киев.
"По совокупности того, что происходит, можно сделать вывод, что комплекс мер, которые зафиксированы в минских соглашениях, выполняться не будет... даже при наличии давления со стороны иностранных государств, типа Франции, Германии", - сказал Медведев в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.
"По всей вероятности, нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, такого рода исполнение не нужно, поскольку оно будет препятствовать его переизбранию на должность президента, а он этого хочет больше всего на свете. Поэтому не в его интересах следовать тем соглашениям, которые были достигнуты", - добавил Медведев.
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Опубликовано: Кирилл Волков