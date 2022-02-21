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Джонсон и Макрон согласились с необходимостью выполнять Минские соглашения

Джонсон и Макрон согласились с необходимостью выполнять Минские соглашения - РИА Новости, 21.02.2022

Джонсон и Макрон согласились с необходимостью выполнять Минские соглашения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "обязательства" президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T00:00

2022-02-21T00:00

2022-02-21T00:14

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ЛОНДОН, 21 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "обязательства" президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о том, что он все еще готов участвовать в поиске дипломатического решения украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров Британии и Франции.В воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор по инициативе французской стороны. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут. По сообщениям агентства Франс Пресс со ссылкой на французского чиновника, Путин подтвердил Макрону намерение вывести войска из Белоруссии после военных учений. Кроме того, лидеры условились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, сообщают СМИ со ссылкой на французского чиновника.Кроме того, лидеры согласились с необходимостью как для России, так и для Украины выполнить свои обязательства по минским соглашениям в полном объеме. "Они также подчеркнули необходимость того, чтобы президент Путин отступил от своих нынешних угроз и отвел войска от границы с Украиной", — добавили на Даунинг-стрит. Россия же неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию."Премьер-министр и президент Макрон согласились, что следующая неделя будет иметь решающее значение для дипломатии, и решили поддерживать тесный контакт", — говорится в сообщении.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины . Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин 14 февраля провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил на следующтй день журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220220/dzhonson-1773860366.html

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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