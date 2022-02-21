https://ria.ru/20220221/sloveniya-1774020957.html

Словения отменила все ограничения на въезд иностранных туристов

Словения отменила все ограничения на въезд иностранных туристов - РИА Новости, 21.02.2022

Словения отменила все ограничения на въезд иностранных туристов

Власти Словении сняли все ограничения на въезд иностранных туристов, сообщается на сайте правительства государства. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:55

2022-02-21T12:55

2022-02-21T12:55

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти Словении сняли все ограничения на въезд иностранных туристов, сообщается на сайте правительства государства.С 19 февраля больше не нужно предъявлять на границе сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест. Также отменяется обязательный карантин. Новые меры распространяются на всех путешественников, в том числе из России.Кроме того, с 21 февраля страна ослабляет антиковидные ограничения в туризме, торговле, гостиничном бизнесе, промышленности. В Словении открываются ночные клубы, а в сфере услуг больше не будут действовать лимиты на максимально допустимое количество посетителей.Напомним, Словения выдает визы россиянам, однако в феврале консульство республики предупредило об увеличении сроков рассмотрения заявлений — от 10 рабочих дней. Также путешественников могут попросить предоставить бронь авиабилетов и отеля.

https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, словения, виза, коронавирус covid-19, туризм, туристы, сертификат о вакцинации, карантин, пцр-тест