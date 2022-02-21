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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220221/sloveniya-1774020957.html
Словения отменила все ограничения на въезд иностранных туристов
Словения отменила все ограничения на въезд иностранных туристов - РИА Новости, 21.02.2022
Словения отменила все ограничения на въезд иностранных туристов
Власти Словении сняли все ограничения на въезд иностранных туристов, сообщается на сайте правительства государства. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:55
2022-02-21T12:55
туризм
новости - туризм
словения
виза
коронавирус covid-19
туризм
туристы
сертификат о вакцинации
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти Словении сняли все ограничения на въезд иностранных туристов, сообщается на сайте правительства государства.С 19 февраля больше не нужно предъявлять на границе сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест. Также отменяется обязательный карантин. Новые меры распространяются на всех путешественников, в том числе из России.Кроме того, с 21 февраля страна ослабляет антиковидные ограничения в туризме, торговле, гостиничном бизнесе, промышленности. В Словении открываются ночные клубы, а в сфере услуг больше не будут действовать лимиты на максимально допустимое количество посетителей.Напомним, Словения выдает визы россиянам, однако в феврале консульство республики предупредило об увеличении сроков рассмотрения заявлений — от 10 рабочих дней. Также путешественников могут попросить предоставить бронь авиабилетов и отеля.
https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html
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Ольга Кабанова
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новости - туризм, словения, виза, коронавирус covid-19, туризм, туристы, сертификат о вакцинации, карантин, пцр-тест
12:55 21.02.2022
 
Словения отменила все ограничения на въезд иностранных туристов

Словения доступна для туристов без сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов

© Pixabay / Gábor AdonyiБледский замок
Бледский замок - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Pixabay / Gábor Adonyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти Словении сняли все ограничения на въезд иностранных туристов, сообщается на сайте правительства государства.
С 19 февраля больше не нужно предъявлять на границе сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест. Также отменяется обязательный карантин. Новые меры распространяются на всех путешественников, в том числе из России.
Кроме того, с 21 февраля страна ослабляет антиковидные ограничения в туризме, торговле, гостиничном бизнесе, промышленности. В Словении открываются ночные клубы, а в сфере услуг больше не будут действовать лимиты на максимально допустимое количество посетителей.
Напомним, Словения выдает визы россиянам, однако в феврале консульство республики предупредило об увеличении сроков рассмотрения заявлений — от 10 рабочих дней. Также путешественников могут попросить предоставить бронь авиабилетов и отеля.
Бледское озеро - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 08:00Туризм
Секреты уютной Европы. Словения ждет российских туристов
Опубликовано: Ольга Кабанова
 
ТуризмНовости - ТуризмСловенияВизаКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыСертификат о вакцинацииКарантинПЦР-тест
 
 
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