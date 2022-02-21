https://ria.ru/20220221/rebenok-1774036415.html

В Ленинградской области собака укусила маленького ребенка

В Ленинградской области собака укусила маленького ребенка - РИА Новости, 21.02.2022

В Ленинградской области собака укусила маленького ребенка

Прокуратура города Гатчины Ленинградской области организовала проверку после того, как похожая на таксу собака укусила ребенка в поселке Вырица, сообщает... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:22

2022-02-21T12:22

2022-02-21T12:22

происшествия

гатчина

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура города Гатчины Ленинградской области организовала проверку после того, как похожая на таксу собака укусила ребенка в поселке Вырица, сообщает надзорное ведомство региона."Гатчинской городской прокуратурой проводится проверка по информации о нападении собаки на несовершеннолетнего ребенка в поселке Вырица. Установлено, что 20 февраля… собака, по предварительным данным породы такса, покусала малолетнего ребенка", - говорится в сообщении. Состояние травмированного ребенка пока не уточняется.Ведомство проверит соблюдение органами местного самоуправления федерального законодательства о мерах по обращению с безнадзорными животными.По данным телеканала "78", собака в Вырице укусила за ногу шестилетнюю девочку, которой потребовалась медпомощь. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.В Генпрокуратуре сообщили РИА Новости, что работа органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак неэффективна, а принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений недостаточны. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.

https://ria.ru/20220221/rebenok-1774007278.html

https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/sobaka-1770034627.html

гатчина

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, гатчина, ленинградская область