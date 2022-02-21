https://ria.ru/20220221/rebenok-1774007278.html

На Урале собаки покусали девятилетнего мальчика

На Урале собаки покусали девятилетнего мальчика - РИА Новости, 21.02.2022

На Урале собаки покусали девятилетнего мальчика

Собаки покусали девятилетнего мальчика в здании котельной в Свердловской области, ребенок забрался туда вместе с двумя девочками, чтобы поиграть, сообщает в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:22

2022-02-21T10:22

2022-02-21T12:20

происшествия

асбест

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Собаки покусали девятилетнего мальчика в здании котельной в Свердловской области, ребенок забрался туда вместе с двумя девочками, чтобы поиграть, сообщает в понедельник прокуратура региона.По данным ведомства, две девочки и мальчик без разрешения родителей уехали на автобусе в поселок 101-й квартал города Асбеста, где решили поиграть в здании котельной на территории производственной базы. Здание огорожено металлическим забором, находится под охраной, в том числе, с использованием собак."Поступило сообщение о том, что за медицинской помощью обратился несовершеннолетний 2012 года рождения с диагнозом "множественные укусы всего тела", - говорится в сообщении.Прокуратура отмечает, что дети залезли в здание котельной, как им показалось, заброшенной. Когда все трое прошли вглубь здания, то услышали лай собак. При этом девочки побежали, а мальчик остановился, и собаки стали его кусать. Одна из девочек пришла на помощь, и собаки разбежались. В это время к ним подошел неизвестный мужчина, взял мальчика на руки, принес на свое рабочее место, а затем вызвал скорую. Сейчас состояние здоровья ребенка стабильное.Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению прав детей на безопасность жизни и здоровья, а также требований законодательства в деятельности органов системы профилактики по предотвращению правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних. В рамках проверки установят все обстоятельства произошедшего, степень тяжести полученных ребенком травм. По результатам проверки и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/sobaka-1770034627.html

https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html

асбест

свердловская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, асбест, свердловская область