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На Урале собаки покусали девятилетнего мальчика
На Урале собаки покусали девятилетнего мальчика - РИА Новости, 21.02.2022
На Урале собаки покусали девятилетнего мальчика
Собаки покусали девятилетнего мальчика в здании котельной в Свердловской области, ребенок забрался туда вместе с двумя девочками, чтобы поиграть, сообщает в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:22
2022-02-21T12:20
происшествия
асбест
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Собаки покусали девятилетнего мальчика в здании котельной в Свердловской области, ребенок забрался туда вместе с двумя девочками, чтобы поиграть, сообщает в понедельник прокуратура региона.По данным ведомства, две девочки и мальчик без разрешения родителей уехали на автобусе в поселок 101-й квартал города Асбеста, где решили поиграть в здании котельной на территории производственной базы. Здание огорожено металлическим забором, находится под охраной, в том числе, с использованием собак."Поступило сообщение о том, что за медицинской помощью обратился несовершеннолетний 2012 года рождения с диагнозом "множественные укусы всего тела", - говорится в сообщении.Прокуратура отмечает, что дети залезли в здание котельной, как им показалось, заброшенной. Когда все трое прошли вглубь здания, то услышали лай собак. При этом девочки побежали, а мальчик остановился, и собаки стали его кусать. Одна из девочек пришла на помощь, и собаки разбежались. В это время к ним подошел неизвестный мужчина, взял мальчика на руки, принес на свое рабочее место, а затем вызвал скорую. Сейчас состояние здоровья ребенка стабильное.Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению прав детей на безопасность жизни и здоровья, а также требований законодательства в деятельности органов системы профилактики по предотвращению правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних. В рамках проверки установят все обстоятельства произошедшего, степень тяжести полученных ребенком травм. По результатам проверки и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/sobaka-1770034627.html
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происшествия, асбест, свердловская область
10:22 21.02.2022 (обновлено: 12:20 21.02.2022)
 
На Урале собаки покусали девятилетнего мальчика

Собаки покусали девятилетнего мальчика в здании котельной в Асбесте Свердловской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Собаки покусали девятилетнего мальчика в здании котельной в Свердловской области, ребенок забрался туда вместе с двумя девочками, чтобы поиграть, сообщает в понедельник прокуратура региона.
По данным ведомства, две девочки и мальчик без разрешения родителей уехали на автобусе в поселок 101-й квартал города Асбеста, где решили поиграть в здании котельной на территории производственной базы. Здание огорожено металлическим забором, находится под охраной, в том числе, с использованием собак.
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"Поступило сообщение о том, что за медицинской помощью обратился несовершеннолетний 2012 года рождения с диагнозом "множественные укусы всего тела", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что дети залезли в здание котельной, как им показалось, заброшенной. Когда все трое прошли вглубь здания, то услышали лай собак. При этом девочки побежали, а мальчик остановился, и собаки стали его кусать. Одна из девочек пришла на помощь, и собаки разбежались. В это время к ним подошел неизвестный мужчина, взял мальчика на руки, принес на свое рабочее место, а затем вызвал скорую. Сейчас состояние здоровья ребенка стабильное.
Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению прав детей на безопасность жизни и здоровья, а также требований законодательства в деятельности органов системы профилактики по предотвращению правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних. В рамках проверки установят все обстоятельства произошедшего, степень тяжести полученных ребенком травм. По результатам проверки и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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