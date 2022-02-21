https://ria.ru/20220221/putin-1774182336.html
Путин: в Киеве пытались использовать диалог с Москвой для торга с Западом
Путин: в Киеве пытались использовать диалог с Москвой для торга с Западом - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: в Киеве пытались использовать диалог с Москвой для торга с Западом
Власти Украины пытались использовать диалог с Россией для торга с Западом, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:05
2022-02-21T22:05
2022-02-21T22:19
россия
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владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти Украины пытались использовать диалог с Россией для торга с Западом, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении."В Киеве пытались использовать диалог с Россией как предлог для торга с Западом. Шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции, мол, в противном случае будет расти российское влияние на Украине", - сказал он."Украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет, стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине", - заявил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, в мире, москва, владимир путин, ситуация в днр и лнр
22:05 21.02.2022 (обновлено: 22:19 21.02.2022)
Путин: в Киеве пытались использовать диалог с Москвой для торга с Западом
Президент России Путин: в Киеве пытались использовать диалог с Москвой для торга с Западом