https://ria.ru/20220221/priznanie-1774142056.html

Лавров считает признание ЛНР и ДНР единственно возможным путем

Лавров считает признание ЛНР и ДНР единственно возможным путем - РИА Новости, 21.02.2022

Лавров считает признание ЛНР и ДНР единственно возможным путем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о признании ДНР и ЛНР, заявил, что не видит другого пути. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:25

2022-02-21T18:25

2022-02-21T18:40

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о признании ДНР и ЛНР, заявил, что не видит другого пути."Я не вижу другого пути. Что касается предложения 2-3 дня Западу, чтобы он одумался, это дело, конечно вкуса, но он, конечно же, не изменит свою позицию", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности РФ.Россия не может равнодушно смотреть на издевательства над соотечественниками на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я вижу еще такой аспект в этом, как упомянутый вами на пресс-конференции с канцлером (Германии Олафом) Шольцем термин геноцид. То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский и бандеровский режим в Киеве, - это тоже проявление геноцида. Проявляется атака на славян, на православных, и в случае с Украиной - конкретно на все русское, что противоречит, как мы все прекрасно знаем, конституции Украины, но не мешает киевскому режиму один за другим принимать законы, ужесточающие требования к запрету, по сути дела, русского языка", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ."Я очень надеюсь, что мы тем самым (признанием независимости ЛНР и ДНР - ред.) пошлем очень сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все уже восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, над нашими гражданами", - добавил Лавров .

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/reshenie-1774145074.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, сергей лавров, в мире