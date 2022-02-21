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Лавров считает признание ЛНР и ДНР единственно возможным путем
Лавров считает признание ЛНР и ДНР единственно возможным путем - РИА Новости, 21.02.2022
Лавров считает признание ЛНР и ДНР единственно возможным путем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о признании ДНР и ЛНР, заявил, что не видит другого пути. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:25
2022-02-21T18:40
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о признании ДНР и ЛНР, заявил, что не видит другого пути."Я не вижу другого пути. Что касается предложения 2-3 дня Западу, чтобы он одумался, это дело, конечно вкуса, но он, конечно же, не изменит свою позицию", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности РФ.Россия не может равнодушно смотреть на издевательства над соотечественниками на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я вижу еще такой аспект в этом, как упомянутый вами на пресс-конференции с канцлером (Германии Олафом) Шольцем термин геноцид. То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский и бандеровский режим в Киеве, - это тоже проявление геноцида. Проявляется атака на славян, на православных, и в случае с Украиной - конкретно на все русское, что противоречит, как мы все прекрасно знаем, конституции Украины, но не мешает киевскому режиму один за другим принимать законы, ужесточающие требования к запрету, по сути дела, русского языка", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ."Я очень надеюсь, что мы тем самым (признанием независимости ЛНР и ДНР - ред.) пошлем очень сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все уже восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, над нашими гражданами", - добавил Лавров .
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Ольга Филиппова
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60
ситуация в днр и лнр, сергей лавров, в мире
18:25 21.02.2022 (обновлено: 18:40 21.02.2022)
 
Лавров считает признание ЛНР и ДНР единственно возможным путем

Глава МИД Лавров считает признание ЛНР и ДНР единственно возможным путем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о признании ДНР и ЛНР, заявил, что не видит другого пути.
"Я не вижу другого пути. Что касается предложения 2-3 дня Западу, чтобы он одумался, это дело, конечно вкуса, но он, конечно же, не изменит свою позицию", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности РФ.
Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты Трудовская в Донецке
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

Жилой дом в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

Разрушенный пешеходный мост в районе населенного пункта Станица-Луганская
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© REUTERS / Maksim Levin

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

Мужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

Кошка на месте артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

Жители на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

Мужчина на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты Трудовская в Донецке
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ситуация в Донбассе — критическая.

Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Россия не может равнодушно смотреть на издевательства над соотечественниками на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я вижу еще такой аспект в этом, как упомянутый вами на пресс-конференции с канцлером (Германии Олафом) Шольцем термин геноцид. То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский и бандеровский режим в Киеве, - это тоже проявление геноцида. Проявляется атака на славян, на православных, и в случае с Украиной - конкретно на все русское, что противоречит, как мы все прекрасно знаем, конституции Украины, но не мешает киевскому режиму один за другим принимать законы, ужесточающие требования к запрету, по сути дела, русского языка", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ.
"Я очень надеюсь, что мы тем самым (признанием независимости ЛНР и ДНР - ред.) пошлем очень сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все уже восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, над нашими гражданами", - добавил Лавров .
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 18:32В мире
Путин заявил, что примет решение о признании ДНР и ЛНР до конца дня
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВ мире
 
 
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