18:23 21.02.2022 (обновлено: 18:50 21.02.2022)
Медведев назвал признание ДНР и ЛНР единственным выходом для Москвы
Медведев: признание ДНР и ЛНР — единственный выход для Москвы при негативном сценарии
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация по всей вероятности улучшаться не будет", - сообщил Медведев в ходе заседания Совета Безопасности.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев