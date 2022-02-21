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Медведев назвал признание ДНР и ЛНР единственным выходом для Москвы

Медведев назвал признание ДНР и ЛНР единственным выходом для Москвы - РИА Новости, 21.02.2022

Медведев назвал признание ДНР и ЛНР единственным выходом для Москвы

Признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения, заявил... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:23

2022-02-21T18:23

2022-02-21T18:50

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев."На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация по всей вероятности улучшаться не будет", - сообщил Медведев в ходе заседания Совета Безопасности.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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