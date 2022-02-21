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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Медведев назвал признание ДНР и ЛНР единственным выходом для Москвы
Медведев назвал признание ДНР и ЛНР единственным выходом для Москвы - РИА Новости, 21.02.2022
Медведев назвал признание ДНР и ЛНР единственным выходом для Москвы
Признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения, заявил... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:23
2022-02-21T18:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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дмитрий медведев
политика
украина
донбасс
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев."На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация по всей вероятности улучшаться не будет", - сообщил Медведев в ходе заседания Совета Безопасности.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, дмитрий медведев, политика, украина, донбасс, днр, лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
18:23 21.02.2022 (обновлено: 18:50 21.02.2022)
 
Медведев назвал признание ДНР и ЛНР единственным выходом для Москвы

Медведев: признание ДНР и ЛНР — единственный выход для Москвы при негативном сценарии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация по всей вероятности улучшаться не будет", - сообщил Медведев в ходе заседания Совета Безопасности.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДмитрий МедведевПолитикаУкраинаДонбассДНРЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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