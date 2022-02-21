https://ria.ru/20220221/priznanie-1774124483.html

Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос о признании ДНР и ЛНР

Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ сообщил, что нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:43

2022-02-21T17:43

2022-02-21T18:02

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ сообщил, что нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной думы к президенту РФ - о признании ДНР и ЛНР."По линии переговорного процесса, связанного с самим урегулированием на Донбассе думаю, что всем нам понятно, какова там ситуация. На сегодняшний день, она тоже достаточно подробно описана директором Федеральной службы безопасности и министром обороны. Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной Думы к главе государства. Вопрос о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - сказал Путин.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость своих республик.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774111782.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, владимир путин