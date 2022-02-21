17:43 21.02.2022 (обновлено: 18:02 21.02.2022)
Путин на совещании с Совбезом поднял вопрос о признании ДНР и ЛНР
Президент Путин: нам нужно ответить на вопрос о признании ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ сообщил, что нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной думы к президенту РФ - о признании ДНР и ЛНР.
"По линии переговорного процесса, связанного с самим урегулированием на Донбассе думаю, что всем нам понятно, какова там ситуация. На сегодняшний день, она тоже достаточно подробно описана директором Федеральной службы безопасности и министром обороны. Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной Думы к главе государства. Вопрос о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - сказал Путин.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость своих республик.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Кирилл Волков