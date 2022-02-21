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Суд утвердил приговор Джумаеву за драку с силовиками в Москве
Суд утвердил приговор Джумаеву за драку с силовиками в Москве - РИА Новости, 21.02.2022
Суд утвердил приговор Джумаеву за драку с силовиками в Москве
Мосгорсуд утвердил 5-летний приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, осуждённому за нападение на силовиков на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:14
2022-02-21T18:14
происшествия
сайд-мухамад джумаев
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил 5-летний приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, осуждённому за нападение на силовиков на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Тверской суд Москвы 19 августа приговорил Джумаева к 5 годам колонии общего режима. Это самое серьезное наказание по статье о применении насилия к представителям власти после зимних митингов 2021 года в столице.По данным следствия, молодой человек во время несогласованной акции около Пушкинской площади нанес двум омоновцам и полицейскому множественные удары руками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся.Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с правоохранителями, широко распространились в соцсетях. Джумаева задержали в Псковской области и арестовали в Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченский народ не выходит на митинги Навального", но Джумаев повел себя "не по-мужски", сбежав после происшествия.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, хулиганстве, порче имущества, перекрытии дорог, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.Как рассказал ранее РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов, защищавший члена столичной УИК Романа Пичужина, которого приговорили к 2 годам колонии за нападение на омоновца, по итогам зимних протестов 2021 года в Москве было возбуждено 13 дел по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителям власти) и два - по статье 213 УК РФ (хулиганство).По статье 318 УК РФ столичные суды назначили обвиняемым от одного года условно (Александру Мучаеву за наезд на полицейского, то был первый приговор по незаконным акциям в Москве) до пяти лет реального лишения свободы (Джумаеву и бросившему файер в полицейского Вячеславу Игумнову).
https://ria.ru/20210805/prigovor-1744507142.html
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происшествия, сайд-мухамад джумаев, москва
18:14 21.02.2022
 
Суд утвердил приговор Джумаеву за драку с силовиками в Москве

Суд утвердил пятилетний приговор Джумаеву за драку с силовиками в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкСайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда
Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил 5-летний приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, осуждённому за нападение на силовиков на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Тверской суд Москвы 19 августа приговорил Джумаева к 5 годам колонии общего режима. Это самое серьезное наказание по статье о применении насилия к представителям власти после зимних митингов 2021 года в столице.
"Судьей Московского городского суда приговор оставлен без изменения", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, молодой человек во время несогласованной акции около Пушкинской площади нанес двум омоновцам и полицейскому множественные удары руками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся.
Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с правоохранителями, широко распространились в соцсетях. Джумаева задержали в Псковской области и арестовали в Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченский народ не выходит на митинги Навального", но Джумаев повел себя "не по-мужски", сбежав после происшествия.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа 2021, 14:35
В Петербурге вынесли приговор мужчине, ударившему двоих полицейских
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, хулиганстве, порче имущества, перекрытии дорог, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
Как рассказал ранее РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов, защищавший члена столичной УИК Романа Пичужина, которого приговорили к 2 годам колонии за нападение на омоновца, по итогам зимних протестов 2021 года в Москве было возбуждено 13 дел по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителям власти) и два - по статье 213 УК РФ (хулиганство).
По статье 318 УК РФ столичные суды назначили обвиняемым от одного года условно (Александру Мучаеву за наезд на полицейского, то был первый приговор по незаконным акциям в Москве) до пяти лет реального лишения свободы (Джумаеву и бросившему файер в полицейского Вячеславу Игумнову).
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
24 сентября 2019, 12:56
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПроисшествияСайд-Мухамад ДжумаевМосква
 
 
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