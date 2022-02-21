https://ria.ru/20220221/prigovor-1774137924.html

Суд утвердил приговор Джумаеву за драку с силовиками в Москве

Суд утвердил приговор Джумаеву за драку с силовиками в Москве - РИА Новости, 21.02.2022

Суд утвердил приговор Джумаеву за драку с силовиками в Москве

Мосгорсуд утвердил 5-летний приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, осуждённому за нападение на силовиков на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:14

2022-02-21T18:14

2022-02-21T18:14

происшествия

сайд-мухамад джумаев

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил 5-летний приговор Сайд-Мухамаду Джумаеву, осуждённому за нападение на силовиков на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Тверской суд Москвы 19 августа приговорил Джумаева к 5 годам колонии общего режима. Это самое серьезное наказание по статье о применении насилия к представителям власти после зимних митингов 2021 года в столице.По данным следствия, молодой человек во время несогласованной акции около Пушкинской площади нанес двум омоновцам и полицейскому множественные удары руками и ногами по различным частям тела, после чего скрылся.Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с правоохранителями, широко распространились в соцсетях. Джумаева задержали в Псковской области и арестовали в Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченский народ не выходит на митинги Навального", но Джумаев повел себя "не по-мужски", сбежав после происшествия.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, хулиганстве, порче имущества, перекрытии дорог, нарушении санитарно-эпидемиологических правил и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.Как рассказал ранее РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов, защищавший члена столичной УИК Романа Пичужина, которого приговорили к 2 годам колонии за нападение на омоновца, по итогам зимних протестов 2021 года в Москве было возбуждено 13 дел по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителям власти) и два - по статье 213 УК РФ (хулиганство).По статье 318 УК РФ столичные суды назначили обвиняемым от одного года условно (Александру Мучаеву за наезд на полицейского, то был первый приговор по незаконным акциям в Москве) до пяти лет реального лишения свободы (Джумаеву и бросившему файер в полицейского Вячеславу Игумнову).

https://ria.ru/20210805/prigovor-1744507142.html

https://ria.ru/20190924/1559044194.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сайд-мухамад джумаев, москва