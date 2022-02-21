Комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП о снижении нагрузки на малый бизнес
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении подготовленные Минэкономразвития и Корпорацией МСП поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес, сообщается на сайте парламента.
Поправки в КоАП предусматривают четыре инициативы, которые смягчают наказание для малого бизнеса, в том числе позволяют применять предупреждение вместо штрафа.
"В общем и целом этот законопроект направлен на то, чтобы у предпринимателей была возможность исправить то или иное нарушение, а не сразу платить штрафы, которые зачастую ставят субъекты малого и среднего предпринимательства на грань банкротства", - пояснил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин, представляя законопроект на комитете.
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Участвовавший в заседании комитета генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич уверен, что предложенные изменения должны приниматься и работать в совокупности, поскольку они нацелены на улучшение бизнес-климата и взаимоотношений государства с предпринимателями.
"Первая инициатива - дать бизнесу "право на ошибку", вынося предупреждение при первом нарушении вместо штрафа, если не было причинено вреда. Вторая — сократить размеры штрафов для малых и микропредприятий до уровня, предусмотренного для ИП. Также предлагается исключить двойную ответственность за нарушения, отменив одновременные штрафы для должностного и юрлица в случае, когда виноват только работник. Плюс введение принципа "одна проверка — одна санкция", когда штрафы не суммируются в рамках одной проверки", - прокомментировал РИА Новости Исаевич.
Поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и представителями "Единой России". Разработку законопроекта курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Документ был внесен правительством в Госдуму 18 декабря 2021 года.
Опубликовано: Алёна Пава