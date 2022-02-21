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Комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП о снижении нагрузки на малый бизнес
Комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП о снижении нагрузки на малый бизнес - РИА Новости, 21.02.2022
Комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП о снижении нагрузки на малый бизнес
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении подготовленные Минэкономразвития и Корпорацией МСП... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:37
2022-02-21T18:37
экономика
госдума рф
корпорация мсп
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении подготовленные Минэкономразвития и Корпорацией МСП поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес, сообщается на сайте парламента.Поправки в КоАП предусматривают четыре инициативы, которые смягчают наказание для малого бизнеса, в том числе позволяют применять предупреждение вместо штрафа."В общем и целом этот законопроект направлен на то, чтобы у предпринимателей была возможность исправить то или иное нарушение, а не сразу платить штрафы, которые зачастую ставят субъекты малого и среднего предпринимательства на грань банкротства", - пояснил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин, представляя законопроект на комитете.Участвовавший в заседании комитета генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич уверен, что предложенные изменения должны приниматься и работать в совокупности, поскольку они нацелены на улучшение бизнес-климата и взаимоотношений государства с предпринимателями.Поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и представителями "Единой России". Разработку законопроекта курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Документ был внесен правительством в Госдуму 18 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20220103/biznes-1766473225.html
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экономика, госдума рф, корпорация мсп
18:37 21.02.2022
 

Комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП о снижении нагрузки на малый бизнес

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении подготовленные Минэкономразвития и Корпорацией МСП поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес, сообщается на сайте парламента.
Поправки в КоАП предусматривают четыре инициативы, которые смягчают наказание для малого бизнеса, в том числе позволяют применять предупреждение вместо штрафа.
"В общем и целом этот законопроект направлен на то, чтобы у предпринимателей была возможность исправить то или иное нарушение, а не сразу платить штрафы, которые зачастую ставят субъекты малого и среднего предпринимательства на грань банкротства", - пояснил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин, представляя законопроект на комитете.
Бизнес - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 12:27
КМСП: новые правила закупок расширят рынок сбыта для МСБ
Участвовавший в заседании комитета генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич уверен, что предложенные изменения должны приниматься и работать в совокупности, поскольку они нацелены на улучшение бизнес-климата и взаимоотношений государства с предпринимателями.
"Первая инициатива - дать бизнесу "право на ошибку", вынося предупреждение при первом нарушении вместо штрафа, если не было причинено вреда. Вторая — сократить размеры штрафов для малых и микропредприятий до уровня, предусмотренного для ИП. Также предлагается исключить двойную ответственность за нарушения, отменив одновременные штрафы для должностного и юрлица в случае, когда виноват только работник. Плюс введение принципа "одна проверка — одна санкция", когда штрафы не суммируются в рамках одной проверки", - прокомментировал РИА Новости Исаевич.
Поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и представителями "Единой России". Разработку законопроекта курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Документ был внесен правительством в Госдуму 18 декабря 2021 года.
Логотип корпорации МСП
14 февраля, 09:30
Корпорация МСП масштабирует "зонтичный" механизм поддержки малого бизнеса
Опубликовано: Алёна Пава
 
ЭкономикаГосдума РФКорпорация МСП
 
 
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