https://ria.ru/20220221/popravki-1774146528.html

Комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП о снижении нагрузки на малый бизнес

Комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП о снижении нагрузки на малый бизнес - РИА Новости, 21.02.2022

Комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП о снижении нагрузки на малый бизнес

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении подготовленные Минэкономразвития и Корпорацией МСП... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:37

2022-02-21T18:37

2022-02-21T18:37

экономика

госдума рф

корпорация мсп

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении подготовленные Минэкономразвития и Корпорацией МСП поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес, сообщается на сайте парламента.Поправки в КоАП предусматривают четыре инициативы, которые смягчают наказание для малого бизнеса, в том числе позволяют применять предупреждение вместо штрафа."В общем и целом этот законопроект направлен на то, чтобы у предпринимателей была возможность исправить то или иное нарушение, а не сразу платить штрафы, которые зачастую ставят субъекты малого и среднего предпринимательства на грань банкротства", - пояснил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин, представляя законопроект на комитете.Участвовавший в заседании комитета генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич уверен, что предложенные изменения должны приниматься и работать в совокупности, поскольку они нацелены на улучшение бизнес-климата и взаимоотношений государства с предпринимателями.Поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес были разработаны Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП, предпринимателями и представителями "Единой России". Разработку законопроекта курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Документ был внесен правительством в Госдуму 18 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20220103/biznes-1766473225.html

https://ria.ru/20220214/masshtabirovanie-1772352803.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, госдума рф, корпорация мсп