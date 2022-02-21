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США проводят на Украине и в Грузии антироссийскую политику, заявил Путин
США проводят на Украине и в Грузии антироссийскую политику, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
США проводят на Украине и в Грузии антироссийскую политику, заявил Путин
США продавили решение о будущем вступлении Украины и Грузии в НАТО и использовали эти страны для проведения антироссийской политики, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:24
2022-02-21T23:11
политика
в мире
грузия
украина
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США продавили решение о будущем вступлении Украины и Грузии в НАТО и использовали эти страны для проведения антироссийской политики, заявил президент России Владимир Путин."Напомню, еще в апреле 2008 года на Бухарестском саммите Северо-Атлантического альянса США продавили решение о том, что Украина и, кстати, Грузия станут членами НАТО", - заявил Путин в своём обращении во вторник.По его словам, многие европейские союзники США уже тогда прекрасно понимали все риски подобной перспективы, но были вынуждены смириться с волей "старшего партнёра"."Американцы просто использовали их для проведения ярко выраженной антироссийской политики", - сказал Путин.
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политика, в мире, грузия, украина, сша, россия, владимир путин
22:24 21.02.2022 (обновлено: 23:11 21.02.2022)
 
США проводят на Украине и в Грузии антироссийскую политику, заявил Путин

Президент Путин: США использовали Украину и Грузию для проведения антироссийской политики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США продавили решение о будущем вступлении Украины и Грузии в НАТО и использовали эти страны для проведения антироссийской политики, заявил президент России Владимир Путин.
"Напомню, еще в апреле 2008 года на Бухарестском саммите Северо-Атлантического альянса США продавили решение о том, что Украина и, кстати, Грузия станут членами НАТО", - заявил Путин в своём обращении во вторник.
По его словам, многие европейские союзники США уже тогда прекрасно понимали все риски подобной перспективы, но были вынуждены смириться с волей "старшего партнёра".
"Американцы просто использовали их для проведения ярко выраженной антироссийской политики", - сказал Путин.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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