https://ria.ru/20220221/politika-1774185765.html
США проводят на Украине и в Грузии антироссийскую политику, заявил Путин
США проводят на Украине и в Грузии антироссийскую политику, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
США проводят на Украине и в Грузии антироссийскую политику, заявил Путин
США продавили решение о будущем вступлении Украины и Грузии в НАТО и использовали эти страны для проведения антироссийской политики, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:24
2022-02-21T22:24
2022-02-21T23:11
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США продавили решение о будущем вступлении Украины и Грузии в НАТО и использовали эти страны для проведения антироссийской политики, заявил президент России Владимир Путин."Напомню, еще в апреле 2008 года на Бухарестском саммите Северо-Атлантического альянса США продавили решение о том, что Украина и, кстати, Грузия станут членами НАТО", - заявил Путин в своём обращении во вторник.По его словам, многие европейские союзники США уже тогда прекрасно понимали все риски подобной перспективы, но были вынуждены смириться с волей "старшего партнёра"."Американцы просто использовали их для проведения ярко выраженной антироссийской политики", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, грузия, украина, сша, россия, владимир путин
22:24 21.02.2022 (обновлено: 23:11 21.02.2022)
США проводят на Украине и в Грузии антироссийскую политику, заявил Путин
Президент Путин: США использовали Украину и Грузию для проведения антироссийской политики