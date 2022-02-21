https://ria.ru/20220221/politika-1774185765.html

США проводят на Украине и в Грузии антироссийскую политику, заявил Путин

США проводят на Украине и в Грузии антироссийскую политику, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

США проводят на Украине и в Грузии антироссийскую политику, заявил Путин

США продавили решение о будущем вступлении Украины и Грузии в НАТО и использовали эти страны для проведения антироссийской политики, заявил президент России... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:24

2022-02-21T22:24

2022-02-21T23:11

политика

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владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США продавили решение о будущем вступлении Украины и Грузии в НАТО и использовали эти страны для проведения антироссийской политики, заявил президент России Владимир Путин."Напомню, еще в апреле 2008 года на Бухарестском саммите Северо-Атлантического альянса США продавили решение о том, что Украина и, кстати, Грузия станут членами НАТО", - заявил Путин в своём обращении во вторник.По его словам, многие европейские союзники США уже тогда прекрасно понимали все риски подобной перспективы, но были вынуждены смириться с волей "старшего партнёра"."Американцы просто использовали их для проведения ярко выраженной антироссийской политики", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

грузия

украина

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, в мире, грузия, украина, сша, россия, владимир путин