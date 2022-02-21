https://ria.ru/20220221/peregovory-1774061599.html

Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным

Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным - РИА Новости, 21.02.2022

Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во второй половине дня в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:42

2022-02-21T13:42

2022-02-21T13:49

олаф шольц

в мире

владимир зеленский

эммануэль макрон

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во второй половине дня в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.По его словам, это "связано и было обсуждено с французским президентом Эммануэлем Макроном". "И (это) связано со всеми дипломатическими усилиями, чтобы предотвратить там (на Украине) катастрофу", - добавил Хебештрайт.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220220/sholts-1773859130.html

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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