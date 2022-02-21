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Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным - РИА Новости, 21.02.2022
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во второй половине дня в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:42
2022-02-21T13:49
олаф шольц
в мире
владимир зеленский
эммануэль макрон
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во второй половине дня в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.По его словам, это "связано и было обсуждено с французским президентом Эммануэлем Макроном". "И (это) связано со всеми дипломатическими усилиями, чтобы предотвратить там (на Украине) катастрофу", - добавил Хебештрайт.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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украина
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олаф шольц, в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:42 21.02.2022 (обновлено: 13:49 21.02.2022)
 
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц вечером 21 февраля планирует поговорить по телефону с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во второй половине дня в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Я также объявляю, что федеральный канцлер позже во второй половине проведет телефонный разговор с российским президентом", - заявил он на брифинге в понедельник.
По его словам, это "связано и было обсуждено с французским президентом Эммануэлем Макроном". "И (это) связано со всеми дипломатическими усилиями, чтобы предотвратить там (на Украине) катастрофу", - добавил Хебештрайт.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Смехотворный геноцид. Что развеселило канцлера Германии
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Олаф ШольцВ миреВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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