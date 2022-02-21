13:42 21.02.2022 (обновлено: 13:49 21.02.2022)
Шольц планирует поговорить по телефону с Путиным
Канцлер ФРГ Шольц вечером 21 февраля планирует поговорить по телефону с Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во второй половине дня в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Я также объявляю, что федеральный канцлер позже во второй половине проведет телефонный разговор с российским президентом", - заявил он на брифинге в понедельник.
По его словам, это "связано и было обсуждено с французским президентом Эммануэлем Макроном". "И (это) связано со всеми дипломатическими усилиями, чтобы предотвратить там (на Украине) катастрофу", - добавил Хебештрайт.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Мадина Моргоева