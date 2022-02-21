Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/pensii-1774034279.html
Комитет Совфеда поддержал индексацию пенсий военным на 8,6%
Комитет Совфеда поддержал индексацию пенсий военным на 8,6% - РИА Новости, 21.02.2022
Комитет Совфеда поддержал индексацию пенсий военным на 8,6%
Бюджетный комитет Совфеда на заседании в понедельник поддержал правительственный закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:12
2022-02-21T12:32
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758128962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_885fd78612e0f04ccc1ea4c708e846c7.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в понедельник поддержал правительственный закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам.Сенаторы планируют рассмотреть документ на заседании палаты 22 февраля."В соответствии с законопроектом, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", - отмечается в пояснительной записке к закону.В документе уточняется, что в бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам на 4%.Таким образом, для того, чтобы провести индексацию по уровню 8,6%, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41% (ранее 74%), для пенсионеров-ветеранов - установить ежемесячную доплату в размере 4,6%.В финансово-экономическом обосновании к закону указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году - 63,4 миллиарда, в 2023 году - 42,5 миллиарда и в 2024 году - 48,4 миллиарда рублей.Как подчеркнула ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, повышение военных пенсий станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества.
https://ria.ru/20220217/indeksatsiya-1773316340.html
https://ria.ru/20220215/pensiya-1772814168.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758128962_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ed6b0f53cc31656c90c76e50eff569e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, совет федерации рф
12:12 21.02.2022 (обновлено: 12:32 21.02.2022)
 
Комитет Совфеда поддержал индексацию пенсий военным на 8,6%

Бюджетный комитет Совфеда поддержал индексацию пенсий военным на 8,6%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКупюры
Купюры - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Купюры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в понедельник поддержал правительственный закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам.
Сенаторы планируют рассмотреть документ на заседании палаты 22 февраля.
"В соответствии с законопроектом, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", - отмечается в пояснительной записке к закону.
В документе уточняется, что в бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам на 4%.
Таким образом, для того, чтобы провести индексацию по уровню 8,6%, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41% (ранее 74%), для пенсионеров-ветеранов - установить ежемесячную доплату в размере 4,6%.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 13:40
Путин пообещал сотрудникам МВД индексацию денежного довольствия и пенсий
В финансово-экономическом обосновании к закону указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году - 63,4 миллиарда, в 2023 году - 42,5 миллиарда и в 2024 году - 48,4 миллиарда рублей.
Как подчеркнула ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, повышение военных пенсий станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества.
Информационный стенд в пенсионном фонде - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 01:15
Экономист рассказал, как увеличить пенсию работающим пенсионерам
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала