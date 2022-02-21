https://ria.ru/20220221/pensii-1774034279.html

Комитет Совфеда поддержал индексацию пенсий военным на 8,6%

Комитет Совфеда поддержал индексацию пенсий военным на 8,6% - РИА Новости, 21.02.2022

Комитет Совфеда поддержал индексацию пенсий военным на 8,6%

Бюджетный комитет Совфеда на заседании в понедельник поддержал правительственный закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:12

2022-02-21T12:12

2022-02-21T12:32

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в понедельник поддержал правительственный закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам.Сенаторы планируют рассмотреть документ на заседании палаты 22 февраля."В соответствии с законопроектом, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", - отмечается в пояснительной записке к закону.В документе уточняется, что в бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам на 4%.Таким образом, для того, чтобы провести индексацию по уровню 8,6%, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41% (ранее 74%), для пенсионеров-ветеранов - установить ежемесячную доплату в размере 4,6%.В финансово-экономическом обосновании к закону указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году - 63,4 миллиарда, в 2023 году - 42,5 миллиарда и в 2024 году - 48,4 миллиарда рублей.Как подчеркнула ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, повышение военных пенсий станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества.

https://ria.ru/20220217/indeksatsiya-1773316340.html

https://ria.ru/20220215/pensiya-1772814168.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

валентина матвиенко, совет федерации рф