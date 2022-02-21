https://ria.ru/20220221/parizh-1774134721.html

Глава МИД Франции предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля

Глава МИД Франции предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля - РИА Новости, 21.02.2022

Глава МИД Франции предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил российскому коллеге Сергею Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовительных консультаций к... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:07

2022-02-21T18:07

2022-02-21T18:35

франция

в мире

мид франции‎

ситуация в днр и лнр

россия

париж

донецкая народная республика

жан-ив ле дриан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg

ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил российскому коллеге Сергею Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовительных консультаций к саммиту России и США, тот согласился, сообщил французский МИД.При этом Ле Дриан заявил Лаврову, что эта встреча может состояться только в том случае, если "Россия не нападет на Украину"."Министр (иностранных дел Франции - ред.) призвал своего российского коллегу использовать свое влияние на де-факто представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые пока отказываются проводить эту встречу (трехсторонней контактной группы по Украине - ред.)", - сообщается в заявлении по итогам переговоров двух министров."Министр (иностранных дел Франции - ред.) напомнил о серьезности нынешней напряженности и нашей глубокой обеспокоенности в этой связи. Он подтвердил важность скорейшего проведения встречи трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ, о чем вчера договорились президенты Франции и России", - говорится в заявлении.По словам Ле Дриана, встреча трехсторонней группы необходима для того, чтобы добиться выполнения режима прекращения огня на линии соприкосновения на востоке Украины."Министр (иностранных дел Франции - ред.) подчеркнул важность воспользоваться, как он говорил уже в прошлую субботу, пространством для диалога, который все еще возможен", - говорится в коммюнике.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774141390.html

франция

россия

париж

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

франция, в мире, мид франции‎, ситуация в днр и лнр, россия, париж, донецкая народная республика, жан-ив ле дриан, луганская народная республика, украина, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров