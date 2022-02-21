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Глава МИД Франции предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля
Глава МИД Франции предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля - РИА Новости, 21.02.2022
Глава МИД Франции предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил российскому коллеге Сергею Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовительных консультаций к... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:07
2022-02-21T18:35
франция
в мире
мид франции‎
ситуация в днр и лнр
россия
париж
донецкая народная республика
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил российскому коллеге Сергею Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовительных консультаций к саммиту России и США, тот согласился, сообщил французский МИД.При этом Ле Дриан заявил Лаврову, что эта встреча может состояться только в том случае, если "Россия не нападет на Украину"."Министр (иностранных дел Франции - ред.) призвал своего российского коллегу использовать свое влияние на де-факто представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые пока отказываются проводить эту встречу (трехсторонней контактной группы по Украине - ред.)", - сообщается в заявлении по итогам переговоров двух министров."Министр (иностранных дел Франции - ред.) напомнил о серьезности нынешней напряженности и нашей глубокой обеспокоенности в этой связи. Он подтвердил важность скорейшего проведения встречи трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ, о чем вчера договорились президенты Франции и России", - говорится в заявлении.По словам Ле Дриана, встреча трехсторонней группы необходима для того, чтобы добиться выполнения режима прекращения огня на линии соприкосновения на востоке Украины."Министр (иностранных дел Франции - ред.) подчеркнул важность воспользоваться, как он говорил уже в прошлую субботу, пространством для диалога, который все еще возможен", - говорится в коммюнике.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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франция, в мире, мид франции‎, ситуация в днр и лнр, россия, париж, донецкая народная республика, жан-ив ле дриан, луганская народная республика, украина, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
18:07 21.02.2022 (обновлено: 18:35 21.02.2022)
 
Глава МИД Франции предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля

Глава МИД Франции Ле Дриан предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил российскому коллеге Сергею Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовительных консультаций к саммиту России и США, тот согласился, сообщил французский МИД.
"Министр предложил своему российскому коллеге приехать в пятницу, 25 февраля, в Париж, на что последний согласился, для проведения подготовительных консультаций к саммиту, на который согласились наши президенты, после обменов мнениями президента Республики с нашими партнерами", - говорится в коммюнике.
При этом Ле Дриан заявил Лаврову, что эта встреча может состояться только в том случае, если "Россия не нападет на Украину".
"Министр (иностранных дел Франции - ред.) призвал своего российского коллегу использовать свое влияние на де-факто представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые пока отказываются проводить эту встречу (трехсторонней контактной группы по Украине - ред.)", - сообщается в заявлении по итогам переговоров двух министров.
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"Министр (иностранных дел Франции - ред.) напомнил о серьезности нынешней напряженности и нашей глубокой обеспокоенности в этой связи. Он подтвердил важность скорейшего проведения встречи трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ, о чем вчера договорились президенты Франции и России", - говорится в заявлении.
По словам Ле Дриана, встреча трехсторонней группы необходима для того, чтобы добиться выполнения режима прекращения огня на линии соприкосновения на востоке Украины.
"Министр (иностранных дел Франции - ред.) подчеркнул важность воспользоваться, как он говорил уже в прошлую субботу, пространством для диалога, который все еще возможен", - говорится в коммюнике.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ФранцияВ миреМИД Франции‎Ситуация в ДНР и ЛНРРоссияПарижДонецкая Народная РеспубликаЖан-Ив Ле ДрианЛуганская Народная РеспубликаУкраинаОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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