https://ria.ru/20220221/obstrel-1774119543.html
В Горловке сообщили о возобновлении обстрела города
В Горловке сообщили о возобновлении обстрела города - РИА Новости, 21.02.2022
В Горловке сообщили о возобновлении обстрела города
Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что со стороны вооруженных сил Украины возобновился... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:24
2022-02-21T17:24
2022-02-21T17:43
в мире
ситуация в днр и лнр
горловка
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что со стороны вооруженных сил Украины возобновился обстрел города."Обстрел возобновился", - говорится в сообщении Приходько в Telegram.Он также сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков повреждено здание местной школы.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/soglasheniya-1774120957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, горловка, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:24 21.02.2022 (обновлено: 17:43 21.02.2022)
В Горловке сообщили о возобновлении обстрела города
Глава администрации Горловки Приходько сообщил о возобновлении обстрела города