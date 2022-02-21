https://ria.ru/20220221/obstrel-1774119543.html

В Горловке сообщили о возобновлении обстрела города

В Горловке сообщили о возобновлении обстрела города - РИА Новости, 21.02.2022

В Горловке сообщили о возобновлении обстрела города

Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что со стороны вооруженных сил Украины возобновился... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:24

2022-02-21T17:24

2022-02-21T17:43

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что со стороны вооруженных сил Украины возобновился обстрел города."Обстрел возобновился", - говорится в сообщении Приходько в Telegram.Он также сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков повреждено здание местной школы.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/soglasheniya-1774120957.html

горловка

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, горловка, донецкая народная республика, луганская народная республика