Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/obezbolivayuschie-1774002362.html
В каких случаях прием обезболивающего может привести к смерти
Врач рассказал об опасности приема анальгетиков при головной боли - РИА Новости, 21.02.2022
В каких случаях прием обезболивающего может привести к смерти
Применение анальгетиков при головной боли может привести к тому, что больной проигнорирует опасное состояние. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:57
2022-02-21T09:57
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511738_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4e8801c016681f5ff7278ef10e643d7e.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Применение анальгетиков при головной боли может привести к тому, что больной проигнорирует опасное состояние. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал невролог Александр Евдокимов.По его словам, обезболивающие помогают устранить один из симптомов заболевания, однако оно продолжает развиваться.В случае возникновения острой головной боли, которой раньше никогда не наблюдалось, медик рекомендует обязательно обратиться к специалисту."Возможно, это окажется обычная головная боль от перенапряжения или мигрень, но рисковать не стоит", — заключил он.Ранее врач Евгений Комаровский рассказал, что нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут оказаться бесполезными при лечении головной боли.
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/bol-1772237396.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511738_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_b2f5784cc190992aa4d1287f0ad3e084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
09:57 21.02.2022
 
Врач рассказал об опасности приема анальгетиков при головной боли

Врач Евдокимов: глушение головной боли в предынсультном состоянии может привести к смерти

© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Применение анальгетиков при головной боли может привести к тому, что больной проигнорирует опасное состояние. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал невролог Александр Евдокимов.
"Головная боль может появляться и в предынсультном состоянии, и при гипертоническом кризе. И если ее глушить лекарствами, то это может вызвать серьезные последствия вплоть до смерти", — пояснил врач.
По его словам, обезболивающие помогают устранить один из симптомов заболевания, однако оно продолжает развиваться.
В случае возникновения острой головной боли, которой раньше никогда не наблюдалось, медик рекомендует обязательно обратиться к специалисту.
Женщина, заболевшая гриппом - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 02:00Сказано в эфире
Невролог назвала главную особенность головной боли при "омикроне"
"Возможно, это окажется обычная головная боль от перенапряжения или мигрень, но рисковать не стоит", — заключил он.
Ранее врач Евгений Комаровский рассказал, что нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут оказаться бесполезными при лечении головной боли.
Опубликовано: Влада Икрамова
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала