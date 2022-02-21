https://ria.ru/20220221/obezbolivayuschie-1774002362.html
В каких случаях прием обезболивающего может привести к смерти
Врач рассказал об опасности приема анальгетиков при головной боли - РИА Новости, 21.02.2022
В каких случаях прием обезболивающего может привести к смерти
Применение анальгетиков при головной боли может привести к тому, что больной проигнорирует опасное состояние. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:57
2022-02-21T09:57
2022-02-21T09:57
общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Применение анальгетиков при головной боли может привести к тому, что больной проигнорирует опасное состояние. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал невролог Александр Евдокимов.По его словам, обезболивающие помогают устранить один из симптомов заболевания, однако оно продолжает развиваться.В случае возникновения острой головной боли, которой раньше никогда не наблюдалось, медик рекомендует обязательно обратиться к специалисту."Возможно, это окажется обычная головная боль от перенапряжения или мигрень, но рисковать не стоит", — заключил он.Ранее врач Евгений Комаровский рассказал, что нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут оказаться бесполезными при лечении головной боли.
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/bol-1772237396.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество
Врач рассказал об опасности приема анальгетиков при головной боли
Врач Евдокимов: глушение головной боли в предынсультном состоянии может привести к смерти
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Применение анальгетиков при головной боли может привести к тому, что больной проигнорирует опасное состояние. Об этом в интервью Пятому каналу
рассказал невролог Александр Евдокимов.
"Головная боль может появляться и в предынсультном состоянии, и при гипертоническом кризе. И если ее глушить лекарствами, то это может вызвать серьезные последствия вплоть до смерти", — пояснил врач.
По его словам, обезболивающие помогают устранить один из симптомов заболевания, однако оно продолжает развиваться.
В случае возникновения острой головной боли, которой раньше никогда не наблюдалось, медик рекомендует обязательно обратиться к специалисту.
"Возможно, это окажется обычная головная боль от перенапряжения или мигрень, но рисковать не стоит", — заключил он.
Ранее врач Евгений Комаровский рассказал, что нестероидные противовоспалительные средства в виде таблеток могут оказаться бесполезными при лечении головной боли.
Опубликовано: Влада Икрамова