https://ria.ru/20220221/navalnyy-1774016826.html

Суд продолжил рассмотрение дела против Навального

Суд продолжил рассмотрение дела против Навального - РИА Новости, 21.02.2022

Суд продолжил рассмотрение дела против Навального

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в колонии №2 в Покрове продолжил рассматривать новое уголовное дело Алексея Навального – о мошенничестве и... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:07

2022-02-21T11:07

2022-02-21T12:26

происшествия

москва

алексей навальный

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ПОКРОВ (Владимирская область), 21 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в колонии №2 в Покрове продолжил рассматривать новое уголовное дело Алексея Навального – о мошенничестве и неуважении к суду, на заседание допустили жену Навального Юлию, передает корреспондент РИА Новости.Журналистов в зал трансляцией вводили группами по десять человек. В отличие от прошлого заседания, в этот раз сумки корреспондентов проверяла собака-ищейка."Заседание суда объявляется открытым", - объявила судья Маргарита Котова.В зале, где проходит процесс, присутствует Юлия Навальная, а также свидетели по уголовному делу. Среди последних, по словам судьи, бывший сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"* Федор Горожанко.Весной прошлого года сторонники Навального обвинили Горожанко в причастности к масштабному "сливу" личных данных людей, поддерживающих блогера. Сам Горожанко, по данным СМИ, все обвинения отрицал.В ходе заседания адвокаты Навального попросили дать третьему защитнику Евгению Саломатову ознакомиться с материалами дела "путем фотографирования на телефон".Одна из защитниц Ольга Михайлова пояснила, что на прошлом заседании суд разрешил ознакомиться с материалами дела, но не фотографируя, поэтому они не могли поделиться с коллегой оригиналами.Представитель гособвинения Надежда Тихонова в свою очередь сослалась на то, что заседание проходит на режимном объекте – в колонии.Судья, рассмотрев аргументы, частично удовлетворила ходатайство: Саломатову дадут возможность ознакомиться с материалами, но без фотографирования.По словам судьи, в колонию в любом случае нельзя проносить диктофоны и мобильные телефоны. После этого она объявила перерыв в заседании на час.Процесс по новому делу Навального проходит в формате выездных заседаний Лефортовского суда Москвы прямо в колонии. Как объяснили ранее опрошенные РИА Новости эксперты, это не прецедент, а в каком формате проводить тот или иной процесс, решает судья.По данным ФСИН, в 2019-2021 годах в таком формате прошло без малого 9 тысяч заседаний, в том числе 81 по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения - как в случае с Навальным.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. На прошлом заседании Навальный в суде вину не признал.Алексей Навальный сейчас отбывает срок в той самой покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Признан в России экстремистской организацией и иноагентом, и запрещен.

https://ria.ru/20220215/navalnyy-1773020162.html

https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, алексей навальный