https://ria.ru/20220221/nato-1774116995.html

НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе, заявил Лавров

НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022

НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе, заявил Лавров

НАТО насмерть стоит на недопустимости отмены политики "открытых дверей" в альянсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:17

2022-02-21T17:17

2022-02-21T17:27

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сергей лавров

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО насмерть стоит на недопустимости отмены политики "открытых дверей" в альянсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Несмотря на все на это они, так сказать, насмерть стоят на недопустимости какого-либо ослабления вот этой самой политики "открытых дверей", хотя вы не раз публично объясняли что такой политики не существует, а есть возможность, предусмотренная в Вашингтонском договоре при согласии всех членов НАТО предложить той или иной стране присоединиться к альянсу при двух условиях: если она соответствует критериям членства и второе, самое главное, если она добавит безопасности Североатлантическому альянсу", - сказал он, выступая на заседании Совета безопасности России.

https://ria.ru/20220105/nato-1766597637.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, нато, украина, грузия, россия, сергей лавров