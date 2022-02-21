https://ria.ru/20220221/nato-1774116995.html
НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе, заявил Лавров
НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022
НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе, заявил Лавров
НАТО насмерть стоит на недопустимости отмены политики "открытых дверей" в альянсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:17
2022-02-21T17:17
2022-02-21T17:27
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сергей лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО насмерть стоит на недопустимости отмены политики "открытых дверей" в альянсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Несмотря на все на это они, так сказать, насмерть стоят на недопустимости какого-либо ослабления вот этой самой политики "открытых дверей", хотя вы не раз публично объясняли что такой политики не существует, а есть возможность, предусмотренная в Вашингтонском договоре при согласии всех членов НАТО предложить той или иной стране присоединиться к альянсу при двух условиях: если она соответствует критериям членства и второе, самое главное, если она добавит безопасности Североатлантическому альянсу", - сказал он, выступая на заседании Совета безопасности России.
https://ria.ru/20220105/nato-1766597637.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, украина, грузия, россия, сергей лавров
17:17 21.02.2022 (обновлено: 17:27 21.02.2022)
НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе