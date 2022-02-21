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НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе, заявил Лавров
НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022
НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе, заявил Лавров
НАТО насмерть стоит на недопустимости отмены политики "открытых дверей" в альянсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:17
2022-02-21T17:27
в мире
нато
украина
грузия
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО насмерть стоит на недопустимости отмены политики "открытых дверей" в альянсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Несмотря на все на это они, так сказать, насмерть стоят на недопустимости какого-либо ослабления вот этой самой политики "открытых дверей", хотя вы не раз публично объясняли что такой политики не существует, а есть возможность, предусмотренная в Вашингтонском договоре при согласии всех членов НАТО предложить той или иной стране присоединиться к альянсу при двух условиях: если она соответствует критериям членства и второе, самое главное, если она добавит безопасности Североатлантическому альянсу", - сказал он, выступая на заседании Совета безопасности России.
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в мире, нато, украина, грузия, россия, сергей лавров
17:17 21.02.2022 (обновлено: 17:27 21.02.2022)
 
НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: НАТО насмерть стоит на политике открытых дверей в альянсе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. НАТО насмерть стоит на недопустимости отмены политики "открытых дверей" в альянсе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на все на это они, так сказать, насмерть стоят на недопустимости какого-либо ослабления вот этой самой политики "открытых дверей", хотя вы не раз публично объясняли что такой политики не существует, а есть возможность, предусмотренная в Вашингтонском договоре при согласии всех членов НАТО предложить той или иной стране присоединиться к альянсу при двух условиях: если она соответствует критериям членства и второе, самое главное, если она добавит безопасности Североатлантическому альянсу", - сказал он, выступая на заседании Совета безопасности России.
Американский военнослужащий во время учений НАТО на Украине - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 02:16
Экс-генсек НАТО предложил способ вступления Украины и Грузии в альянс
Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреНАТОУкраинаГрузияРоссияСергей Лавров
 
 
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