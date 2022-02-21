https://ria.ru/20220221/napadeniya-1774025397.html

В Кремле прокомментировали заявление посольства США о "нападениях в России"

В Кремле прокомментировали заявление посольства США о "нападениях в России" - РИА Новости, 21.02.2022

В Кремле прокомментировали заявление посольства США о "нападениях в России"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России, заявил, что... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:38

2022-02-21T11:38

2022-02-21T12:11

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дмитрий песков

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России, заявил, что это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США.Ранее посольство США в Москве заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до представителей России по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.

https://ria.ru/20220221/preduprezhdenie-1773977660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, дмитрий песков