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В Кремле прокомментировали заявление посольства США о "нападениях в России"
В Кремле прокомментировали заявление посольства США о "нападениях в России" - РИА Новости, 21.02.2022
В Кремле прокомментировали заявление посольства США о "нападениях в России"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России, заявил, что... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:38
2022-02-21T12:11
в мире
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России, заявил, что это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США.Ранее посольство США в Москве заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до представителей России по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
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в мире, россия, сша, дмитрий песков
11:38 21.02.2022 (обновлено: 12:11 21.02.2022)
 
В Кремле прокомментировали заявление посольства США о "нападениях в России"

Песков заявил, что Кремль разбирается с предупреждением посольства США об угрозе терактов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России, заявил, что это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США.

"Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб. Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были".

Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Ранее посольство США в Москве заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до представителей России по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 01:18
Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
В миреРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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