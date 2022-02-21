10:33 21.02.2022 (обновлено: 11:04 21.02.2022)
В Петербурге возбудили дело после нападения на композитора Колкера
Дело о покушении на убийство возбудили после нападения на композитора Колкера в Петербурге
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после нападения на композитора Александра Колкера в Санкт-Петербурге, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее МВД РФ сообщало о задержании задержали подозреваемого в нападении на некоего пенсионера в лифте дома на набережной Черной речки. По данным местных СМИ, пострадавший - композитор Александр Колкер, автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и других.
"Расследуется уголовное дело ...по признакам покушения на убийство по факту нападения 20 февраля в подъезде одного из домов по набережной Черной речки на заслуженного деятеля искусств РСФСР 88-летнего Александра Наумовича Колкера", - говорится в релизе СК РФ.
Следствие подтверждает, что по подозрению в преступлении задержан 46-летний мужчина. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
"Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Парастаевой доложить о ходе расследования уголовного дела, а также проверить задержанного на предмет совершения аналогичных преступлений", - добавляется в сообщении.
О мотивах преступления официально пока ничего не сообщается.
"Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство композитора", - сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства.
Опубликовано: Ольга Фомченкова