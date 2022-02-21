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В Петербурге возбудили дело после нападения на композитора Колкера
В Петербурге возбудили дело после нападения на композитора Колкера - РИА Новости, 21.02.2022
В Петербурге возбудили дело после нападения на композитора Колкера
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после нападения на композитора Александра Колкера в Санкт-Петербурге, подозреваемый задержан, сообщается на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:33
2022-02-21T11:04
происшествия
санкт-петербург
александр колкер
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после нападения на композитора Александра Колкера в Санкт-Петербурге, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ.Ранее МВД РФ сообщало о задержании задержали подозреваемого в нападении на некоего пенсионера в лифте дома на набережной Черной речки. По данным местных СМИ, пострадавший - композитор Александр Колкер, автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и других.Следствие подтверждает, что по подозрению в преступлении задержан 46-летний мужчина. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения."Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Парастаевой доложить о ходе расследования уголовного дела, а также проверить задержанного на предмет совершения аналогичных преступлений", - добавляется в сообщении.О мотивах преступления официально пока ничего не сообщается."Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство композитора", - сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства.
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происшествия, санкт-петербург, александр колкер
10:33 21.02.2022 (обновлено: 11:04 21.02.2022)
 
В Петербурге возбудили дело после нападения на композитора Колкера

Дело о покушении на убийство возбудили после нападения на композитора Колкера в Петербурге

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после нападения на композитора Александра Колкера в Санкт-Петербурге, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее МВД РФ сообщало о задержании задержали подозреваемого в нападении на некоего пенсионера в лифте дома на набережной Черной речки. По данным местных СМИ, пострадавший - композитор Александр Колкер, автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и других.
"Расследуется уголовное дело ...по признакам покушения на убийство по факту нападения 20 февраля в подъезде одного из домов по набережной Черной речки на заслуженного деятеля искусств РСФСР 88-летнего Александра Наумовича Колкера", - говорится в релизе СК РФ.
Следствие подтверждает, что по подозрению в преступлении задержан 46-летний мужчина. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
"Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Парастаевой доложить о ходе расследования уголовного дела, а также проверить задержанного на предмет совершения аналогичных преступлений", - добавляется в сообщении.
О мотивах преступления официально пока ничего не сообщается.
"Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство композитора", - сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр Колкер
 
 
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