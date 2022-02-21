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В Петербурге возбудили дело после нападения на композитора Колкера

В Петербурге возбудили дело после нападения на композитора Колкера - РИА Новости, 21.02.2022

В Петербурге возбудили дело после нападения на композитора Колкера

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после нападения на композитора Александра Колкера в Санкт-Петербурге, подозреваемый задержан, сообщается на... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:33

2022-02-21T10:33

2022-02-21T11:04

происшествия

санкт-петербург

александр колкер

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после нападения на композитора Александра Колкера в Санкт-Петербурге, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ.Ранее МВД РФ сообщало о задержании задержали подозреваемого в нападении на некоего пенсионера в лифте дома на набережной Черной речки. По данным местных СМИ, пострадавший - композитор Александр Колкер, автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и других.Следствие подтверждает, что по подозрению в преступлении задержан 46-летний мужчина. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения."Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Парастаевой доложить о ходе расследования уголовного дела, а также проверить задержанного на предмет совершения аналогичных преступлений", - добавляется в сообщении.О мотивах преступления официально пока ничего не сообщается."Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство композитора", - сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, александр колкер