https://ria.ru/20220221/moskva-1774144207.html
Москва показала уникальные достопримечательности глазами гидов
Москва показала уникальные достопримечательности глазами гидов - РИА Новости, 21.02.2022
Москва показала уникальные достопримечательности глазами гидов
Портал discovermoscow.com и RUSSPASS опубликовали специальные материалы ко Дню гида, сообщает пресс-служба Комитета по туризму города Москвы. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:21
2022-02-21T12:21
2022-02-21T19:24
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Портал discovermoscow.com и RUSSPASS опубликовали специальные материалы ко Дню гида, сообщает пресс-служба Комитета по туризму города Москвы.Например, гид, автор множества маршрутов и лекций о столице Галина Минакова расскажет, где можно увидеть весь путь становления модернистской архитектуры города — от конструктивизма до брутализма.Старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин познакомит пользователей с достопримечательностями за пределами Третьего транспортного кольца. Он расскажет, где можно увидеть уменьшенную в 10 раз копию Спасской башни Московского Кремля и квартал "красных домов".О еще одной точке притяжения москвичей и туристов — улице Арбат — рассказывает научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник. Из ее авторского материала можно узнать, что местные жители называли "кружком" и какая история окутывает церковь Спаса Преображения на Песках.Также ко Всемирному дню гида для пользователей подготовили специальную подборку, в которую вошли 11 экскурсий различной тематики и продолжительности от пяти профессиональных гидов. Все эти предложения можно забронировать на RUSSPASS.Гиды предлагают квесты для детей и взрослых, экскурсии по модным местам столицы, мини-путешествия на автомобиле. Всего доступно свыше 130 программ от 117 профессиональных авторов, они включают предложения по Москве и другим регионам России.
https://ria.ru/20220121/puteshestviya-1768916207.html
https://ria.ru/20220127/moskva-1769282171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:21 21.02.2022 (обновлено: 19:24 21.02.2022)
Москва показала уникальные достопримечательности глазами гидов
Онлайн-помощник для туристов RUSSPASS представил специальные материалы ко Дню гида
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Портал discovermoscow.com и RUSSPASS опубликовали специальные материалы ко Дню гида, сообщает пресс-служба Комитета по туризму города Москвы.
Например, гид, автор множества маршрутов и лекций о столице Галина Минакова расскажет, где можно увидеть весь путь становления модернистской архитектуры города — от конструктивизма до брутализма.
Старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин познакомит пользователей с достопримечательностями за пределами Третьего транспортного кольца. Он расскажет, где можно увидеть уменьшенную в 10 раз копию Спасской башни Московского Кремля и квартал "красных домов".
О еще одной точке притяжения москвичей и туристов — улице Арбат — рассказывает научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник. Из ее авторского материала можно узнать, что местные жители называли "кружком" и какая история окутывает церковь Спаса Преображения на Песках.
Также ко Всемирному дню гида для пользователей подготовили специальную подборку, в которую вошли 11 экскурсий различной тематики и продолжительности от пяти профессиональных гидов. Все эти предложения можно забронировать на RUSSPASS.
Гиды предлагают квесты для детей и взрослых, экскурсии по модным местам столицы, мини-путешествия на автомобиле. Всего доступно свыше 130 программ от 117 профессиональных авторов, они включают предложения по Москве и другим регионам России.