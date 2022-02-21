https://ria.ru/20220221/moskva-1774144207.html

Москва показала уникальные достопримечательности глазами гидов

Москва показала уникальные достопримечательности глазами гидов - РИА Новости, 21.02.2022

Москва показала уникальные достопримечательности глазами гидов

Портал discovermoscow.com и RUSSPASS опубликовали специальные материалы ко Дню гида, сообщает пресс-служба Комитета по туризму города Москвы. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:21

2022-02-21T12:21

2022-02-21T19:24

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Портал discovermoscow.com и RUSSPASS опубликовали специальные материалы ко Дню гида, сообщает пресс-служба Комитета по туризму города Москвы.Например, гид, автор множества маршрутов и лекций о столице Галина Минакова расскажет, где можно увидеть весь путь становления модернистской архитектуры города — от конструктивизма до брутализма.Старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин познакомит пользователей с достопримечательностями за пределами Третьего транспортного кольца. Он расскажет, где можно увидеть уменьшенную в 10 раз копию Спасской башни Московского Кремля и квартал "красных домов".О еще одной точке притяжения москвичей и туристов — улице Арбат — рассказывает научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник. Из ее авторского материала можно узнать, что местные жители называли "кружком" и какая история окутывает церковь Спаса Преображения на Песках.Также ко Всемирному дню гида для пользователей подготовили специальную подборку, в которую вошли 11 экскурсий различной тематики и продолжительности от пяти профессиональных гидов. Все эти предложения можно забронировать на RUSSPASS.Гиды предлагают квесты для детей и взрослых, экскурсии по модным местам столицы, мини-путешествия на автомобиле. Всего доступно свыше 130 программ от 117 профессиональных авторов, они включают предложения по Москве и другим регионам России.

https://ria.ru/20220121/puteshestviya-1768916207.html

https://ria.ru/20220127/moskva-1769282171.html

москва

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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