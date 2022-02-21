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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/minirovaniya-1774089551.html
Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в МЧС ДНР
Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в МЧС ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в МЧС ДНР
Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщают в МЧС ДНР. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:34
2022-02-21T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщают в МЧС ДНР."В республике продолжают поступать анонимные сообщения о минировании", - говорится в заявлении на сайте ведомства.По данным МЧС, за прошедшие сутки сотрудники ведомства обследовали четыре объекта. По результатам проверки все вызовы оказались ложными.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Филиппова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
15:34 21.02.2022
 
Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в МЧС ДНР

В МЧС ДНР заявили, что продолжают получать анонимные сообщения о "минировании"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР
Сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники МЧС ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщают в МЧС ДНР.
"В республике продолжают поступать анонимные сообщения о минировании", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
По данным МЧС, за прошедшие сутки сотрудники ведомства обследовали четыре объекта. По результатам проверки все вызовы оказались ложными.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 14:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин назвал оставление жителей Донбасса без питьевой воды геноцидом
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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