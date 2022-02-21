https://ria.ru/20220221/minirovaniya-1774089551.html

Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в МЧС ДНР

Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в МЧС ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в МЧС ДНР

Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщают в МЧС ДНР. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:34

2022-02-21T15:34

2022-02-21T15:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773795007_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_efc417b5e2e547074c32132aad5b37cc.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" продолжают поступать в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщают в МЧС ДНР."В республике продолжают поступать анонимные сообщения о минировании", - говорится в заявлении на сайте ведомства.По данным МЧС, за прошедшие сутки сотрудники ведомства обследовали четыре объекта. По результатам проверки все вызовы оказались ложными.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/voda-1774075611.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр