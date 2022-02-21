https://ria.ru/20220221/medvedev-1774125580.html

Запад хочет поставить Москву в безвыходное положение, заявил Медведев

Запад хочет поставить Москву в безвыходное положение, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2022

Запад хочет поставить Москву в безвыходное положение, заявил Медведев

Запад хочет перекроить карту мира, выдвинуться на рубежи Российской Федерации, поставив Москву в безвыходное положение, сказал зампредседателя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:46

2022-02-21T17:46

2022-02-21T18:51

дмитрий медведев

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Запад хочет перекроить карту мира, выдвинуться на рубежи Российской Федерации, поставив Москву в безвыходное положение, сказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе внеочередного заседания Совета безопасности России."Только что и Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.), и выступавшие охарактеризовали общую ситуацию, которая сложилась и в сфере обеспечения безопасности нашей страны, имею в виду попытки Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки окончательно перекроить карту мира в свою пользу, выдвинуться на рубежи и практически поставить нас в безвыходное положение", — сказал Медведев.Медведев подчеркнул, что это именно те красные линии, о которых говорил Путин, неоднократно выступая на различных форумах и встречах.

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774129488.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий медведев, владимир путин, в мире