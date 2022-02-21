17:46 21.02.2022 (обновлено: 18:51 21.02.2022)
Запад хочет поставить Москву в безвыходное положение, заявил Медведев
Медведев: Запад хочет перекроить карту мира и поставить Москву в безвыходное положение
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Запад хочет перекроить карту мира, выдвинуться на рубежи Российской Федерации, поставив Москву в безвыходное положение, сказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе внеочередного заседания Совета безопасности России.
"Только что и Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.), и выступавшие охарактеризовали общую ситуацию, которая сложилась и в сфере обеспечения безопасности нашей страны, имею в виду попытки Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки окончательно перекроить карту мира в свою пользу, выдвинуться на рубежи и практически поставить нас в безвыходное положение", — сказал Медведев.
Медведев подчеркнул, что это именно те красные линии, о которых говорил Путин, неоднократно выступая на различных форумах и встречах.
Опубликовано: Екатерина Зайцева