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Запад хочет поставить Москву в безвыходное положение, заявил Медведев
Запад хочет поставить Москву в безвыходное положение, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2022
Запад хочет поставить Москву в безвыходное положение, заявил Медведев
Запад хочет перекроить карту мира, выдвинуться на рубежи Российской Федерации, поставив Москву в безвыходное положение, сказал зампредседателя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:46
2022-02-21T18:51
дмитрий медведев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Запад хочет перекроить карту мира, выдвинуться на рубежи Российской Федерации, поставив Москву в безвыходное положение, сказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе внеочередного заседания Совета безопасности России."Только что и Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.), и выступавшие охарактеризовали общую ситуацию, которая сложилась и в сфере обеспечения безопасности нашей страны, имею в виду попытки Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки окончательно перекроить карту мира в свою пользу, выдвинуться на рубежи и практически поставить нас в безвыходное положение", — сказал Медведев.Медведев подчеркнул, что это именно те красные линии, о которых говорил Путин, неоднократно выступая на различных форумах и встречах.
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дмитрий медведев, владимир путин, в мире
17:46 21.02.2022 (обновлено: 18:51 21.02.2022)
 
Запад хочет поставить Москву в безвыходное положение, заявил Медведев

Медведев: Запад хочет перекроить карту мира и поставить Москву в безвыходное положение

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Запад хочет перекроить карту мира, выдвинуться на рубежи Российской Федерации, поставив Москву в безвыходное положение, сказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе внеочередного заседания Совета безопасности России.
"Только что и Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.), и выступавшие охарактеризовали общую ситуацию, которая сложилась и в сфере обеспечения безопасности нашей страны, имею в виду попытки Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки окончательно перекроить карту мира в свою пользу, выдвинуться на рубежи и практически поставить нас в безвыходное положение", — сказал Медведев.
Медведев подчеркнул, что это именно те красные линии, о которых говорил Путин, неоднократно выступая на различных форумах и встречах.
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Дмитрий МедведевВладимир ПутинВ мире
 
 
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