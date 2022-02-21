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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/lvov-1774059504.html
Жители Львова готовы защищать город, заявил мэр
Жители Львова готовы защищать город, заявил мэр - РИА Новости, 21.02.2022
Жители Львова готовы защищать город, заявил мэр
Мэр украинского города Львов Андрей Садовой, куда перебрались из Киева ряд западных посольств, заявил, что город уже полгода готовится к "чрезвычайной... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:35
2022-02-21T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
львов
андрей садовой
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Мэр украинского города Львов Андрей Садовой, куда перебрались из Киева ряд западных посольств, заявил, что город уже полгода готовится к "чрезвычайной ситуации", а люди готовы защищать его."Шесть месяцев назад мы начали готовить город к чрезвычайной ситуации", - отметил он в интервью телеканалу CNN. По словам мэра, власти теперь могут предоставлять воду без электричества, запас медикаментов был увеличен в три раза. Как отмечает Садовой, люди готовятся к обороне, но продолжают жить нормальной жизнью.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, украина, львов, андрей садовой, ситуация в днр и лнр
13:35 21.02.2022 (обновлено: 13:37 21.02.2022)
 
Жители Львова готовы защищать город, заявил мэр

Мэр Львова Садовой: город уже полгода готовится к чрезвычайной ситуации

© Fotolia / SeqoyaВид на Львов, Украина
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Fotolia / Seqoya
Вид на Львов, Украина
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Мэр украинского города Львов Андрей Садовой, куда перебрались из Киева ряд западных посольств, заявил, что город уже полгода готовится к "чрезвычайной ситуации", а люди готовы защищать его.
"Шесть месяцев назад мы начали готовить город к чрезвычайной ситуации", - отметил он в интервью телеканалу CNN. По словам мэра, власти теперь могут предоставлять воду без электричества, запас медикаментов был увеличен в три раза. Как отмечает Садовой, люди готовятся к обороне, но продолжают жить нормальной жизнью.
Здание посольства Великобритании в Киеве, с которого был снят государственный флаг - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 06:36
В Раде высмеяли переезд западных посольств во Львов
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Мэр Львова Андрей Садовый - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 02:20
Мэр Львова решил научить детей воевать с Россией
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛьвовАндрей СадовойСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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