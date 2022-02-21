13:35 21.02.2022 (обновлено: 13:37 21.02.2022)
Жители Львова готовы защищать город, заявил мэр
Мэр Львова Садовой: город уже полгода готовится к чрезвычайной ситуации
Вид на Львов, Украина
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Мэр украинского города Львов Андрей Садовой, куда перебрались из Киева ряд западных посольств, заявил, что город уже полгода готовится к "чрезвычайной ситуации", а люди готовы защищать его.
"Шесть месяцев назад мы начали готовить город к чрезвычайной ситуации", - отметил он в интервью телеканалу CNN. По словам мэра, власти теперь могут предоставлять воду без электричества, запас медикаментов был увеличен в три раза. Как отмечает Садовой, люди готовятся к обороне, но продолжают жить нормальной жизнью.
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Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Опубликовано: Кирилл Волков