https://ria.ru/20220221/lvov-1774059504.html

Жители Львова готовы защищать город, заявил мэр

Жители Львова готовы защищать город, заявил мэр - РИА Новости, 21.02.2022

Жители Львова готовы защищать город, заявил мэр

Мэр украинского города Львов Андрей Садовой, куда перебрались из Киева ряд западных посольств, заявил, что город уже полгода готовится к "чрезвычайной... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:35

2022-02-21T13:35

2022-02-21T13:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

львов

андрей садовой

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137550/73/1375507330_0:132:2000:1257_1920x0_80_0_0_9d7aa9b89d2ecd5d0f15bb7b4111aa80.jpg

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Мэр украинского города Львов Андрей Садовой, куда перебрались из Киева ряд западных посольств, заявил, что город уже полгода готовится к "чрезвычайной ситуации", а люди готовы защищать его."Шесть месяцев назад мы начали готовить город к чрезвычайной ситуации", - отметил он в интервью телеканалу CNN. По словам мэра, власти теперь могут предоставлять воду без электричества, запас медикаментов был увеличен в три раза. Как отмечает Садовой, люди готовятся к обороне, но продолжают жить нормальной жизнью.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220219/pereezd-1773718016.html

https://ria.ru/20220107/voyna-1766814922.html

украина

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, львов, андрей садовой, ситуация в днр и лнр