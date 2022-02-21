https://ria.ru/20220221/lenoblast-1774108773.html

Ленобласть получит больше средств из фонда президентских грантов

Ленобласть получит больше средств из фонда президентских грантов - РИА Новости, 21.02.2022

Ленобласть получит больше средств из фонда президентских грантов

Ленинградская область в этом году получит в 2,3 раза больше средств из фонда президентских грантов по развитию гражданского обществ — 46,2 миллиона рублей,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:51

2022-02-21T16:51

2022-02-21T16:51

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Ленинградская область в этом году получит в 2,3 раза больше средств из фонда президентских грантов по развитию гражданского обществ — 46,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Ленинградской области выделены 46,2 миллиона рублей. Сумма из федерального бюджета увеличена в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом, а с учетом региональных средств, общее финансирование проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в регионе в 2022 году составит 173,3 миллиона рублей", — отметил собеседник агентства.По его словам, средства выдаются СО НКО на конкурсной основе комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области. В конце января комитет закончил первый в 2022 году тур приема документов на выделение грантов губернатора Ленинградской области. Подана 171 заявка, идет оценка проектов, итоги конкурса будут объявлены в марте."Средства гранта используются для софинансирования расходов регионов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям для реализации социально значимых проектов. В Ленинградской области это гранты губернатора. В 2021 году на гранты Ленинградской области от некоммерческих организаций было подано 200 заявок, на конкурс вышли 123, гранты получили 46 организаций. Они провели общественно значимые мероприятия для молодежи, семей с детьми, пожилых людей", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220218/aktivisty-1773543606.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество