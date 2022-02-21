https://ria.ru/20220221/lavrov-1774146735.html
Лавров: одна сторона в Донбассе отказывается от диалога, Запад это поощряет
Лавров: одна сторона в Донбассе отказывается от диалога, Запад это поощряет - РИА Новости, 21.02.2022
Лавров: одна сторона в Донбассе отказывается от диалога, Запад это поощряет
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза заявил, что конфликт в Донбассе единственный, где одна сторона отказывается разговаривать с другой, а Запад... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:37
2022-02-21T18:37
2022-02-21T18:59
в мире
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза заявил, что конфликт в Донбассе единственный, где одна сторона отказывается разговаривать с другой, а Запад это поддерживает."Единственный конфликт, где одна из сторон отказывается разговаривать с другой, и это полностью поддерживается Западом, это конфликт на востоке Украины",- сказал Лавров.
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774142056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, сергей лавров
18:37 21.02.2022 (обновлено: 18:59 21.02.2022)
Лавров: одна сторона в Донбассе отказывается от диалога, Запад это поощряет
Лавров: конфликт в Донбассе единственный, где одна сторона отказывается говорить с другой