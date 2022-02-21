https://ria.ru/20220221/lavrov-1774146735.html

Лавров: одна сторона в Донбассе отказывается от диалога, Запад это поощряет

Лавров: одна сторона в Донбассе отказывается от диалога, Запад это поощряет - РИА Новости, 21.02.2022

Лавров: одна сторона в Донбассе отказывается от диалога, Запад это поощряет

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза заявил, что конфликт в Донбассе единственный, где одна сторона отказывается разговаривать с другой, а Запад... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:37

2022-02-21T18:37

2022-02-21T18:59

в мире

ситуация в днр и лнр

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза заявил, что конфликт в Донбассе единственный, где одна сторона отказывается разговаривать с другой, а Запад это поддерживает."Единственный конфликт, где одна из сторон отказывается разговаривать с другой, и это полностью поддерживается Западом, это конфликт на востоке Украины",- сказал Лавров.

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774142056.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, сергей лавров