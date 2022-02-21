https://ria.ru/20220221/lavrov-1774117326.html

Россия готова дальше обсуждать с США вопросы безопасности, заявил Лавров

Россия готова дальше обсуждать с США вопросы безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022

Россия готова дальше обсуждать с США вопросы безопасности, заявил Лавров

РФ готова обсуждать с США вопросы безопасности, но только с учетом позиции Москвы о нерасширении НАТО, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:17

2022-02-21T17:17

2022-02-21T17:35

сергей лавров

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РФ готова обсуждать с США вопросы безопасности, но только с учетом позиции Москвы о нерасширении НАТО, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Готовы обсуждать и те вопросы, о которых американцы вспомнили, в том числе с учётом наших прежних идей. но делать мы это будем, исключительно добиваясь ответа на главные вопросы, которые нас беспокоят: прекращение расширения НАТО на восток и рассмотрение конфигурации натовского присутствия на европейском континенте, прежде всего, в Центральной и Восточной Европе, с учётом того, о чем договаривались в рамках (совета -ред.) Россия-НАТО",- сказал Лавров на внеочередном заседании Совбеза.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей лавров, нато, москва, россия, сша