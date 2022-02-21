17:17 21.02.2022 (обновлено: 17:35 21.02.2022)
Россия готова дальше обсуждать с США вопросы безопасности, заявил Лавров
Лавров: Россия готова обсуждать с США вопросы безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РФ готова обсуждать с США вопросы безопасности, но только с учетом позиции Москвы о нерасширении НАТО, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Готовы обсуждать и те вопросы, о которых американцы вспомнили, в том числе с учётом наших прежних идей. но делать мы это будем, исключительно добиваясь ответа на главные вопросы, которые нас беспокоят: прекращение расширения НАТО на восток и рассмотрение конфигурации натовского присутствия на европейском континенте, прежде всего, в Центральной и Восточной Европе, с учётом того, о чем договаривались в рамках (совета -ред.) Россия-НАТО",- сказал Лавров на внеочередном заседании Совбеза.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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Опубликовано: Екатерина Зайцева