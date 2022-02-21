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Кировская область отменила систему QR-кодов
Кировская область отменила систему QR-кодов - РИА Новости, 21.02.2022
Кировская область отменила систему QR-кодов
Действие QR-кодов в Кировской области отменено с 21 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:37
2022-02-21T15:37
распространение коронавируса
здоровье - общество
кировская область
общество
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Действие QR-кодов в Кировской области отменено с 21 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.QR-коды для посещения салонов красоты, общепита, сферы развлечения и спорта были введены в регионе с 25 октября 2021 года. С 22 ноября список учреждений и организаций Кировской области, для посещения которых потребуется QR-код, был расширен - в него вошли магазины стройматериалов и мебели, автосалоны и магазины компьютерной техники."Сегодня, 21 февраля, в Кировской области отменили действие QR-кодов. Изменения зафиксированы в постановлении правительства", - говорится в сообщении.Отмечается, что кировчанам по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим, санитарную дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции в местах массового скопления людей.За прошедшие сутки в Кировской области выявлен 1 891 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания, 4 023 человека находятся на стационарном лечении, 207 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 35 пациентов – на ИВЛ.
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Мадина Моргоева
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здоровье - общество, кировская область, общество, коронавирус covid-19
15:37 21.02.2022
 
Кировская область отменила систему QR-кодов

Кировская область с 21 февраля отменила систему QR-кодов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода
Демонстрация проверки QR-кода - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Демонстрация проверки QR-кода
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Действие QR-кодов в Кировской области отменено с 21 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.
QR-коды для посещения салонов красоты, общепита, сферы развлечения и спорта были введены в регионе с 25 октября 2021 года. С 22 ноября список учреждений и организаций Кировской области, для посещения которых потребуется QR-код, был расширен - в него вошли магазины стройматериалов и мебели, автосалоны и магазины компьютерной техники.
"Сегодня, 21 февраля, в Кировской области отменили действие QR-кодов. Изменения зафиксированы в постановлении правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кировчанам по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим, санитарную дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции в местах массового скопления людей.
За прошедшие сутки в Кировской области выявлен 1 891 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания, 4 023 человека находятся на стационарном лечении, 207 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 35 пациентов – на ИВЛ.
Демонстрация проверки QR-кода - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 11:55Распространение коронавируса
В Бурятии отменили проверку QR-кодов при посещении торговых центров
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКировская областьОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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