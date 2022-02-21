https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774090135.html

Кировская область отменила систему QR-кодов

Кировская область отменила систему QR-кодов - РИА Новости, 21.02.2022

Кировская область отменила систему QR-кодов

Действие QR-кодов в Кировской области отменено с 21 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:37

2022-02-21T15:37

2022-02-21T15:37

распространение коронавируса

здоровье - общество

кировская область

общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761817395_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_9e38ad6ea75c8bf2e8780aa7c3c18d33.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Действие QR-кодов в Кировской области отменено с 21 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.QR-коды для посещения салонов красоты, общепита, сферы развлечения и спорта были введены в регионе с 25 октября 2021 года. С 22 ноября список учреждений и организаций Кировской области, для посещения которых потребуется QR-код, был расширен - в него вошли магазины стройматериалов и мебели, автосалоны и магазины компьютерной техники."Сегодня, 21 февраля, в Кировской области отменили действие QR-кодов. Изменения зафиксированы в постановлении правительства", - говорится в сообщении.Отмечается, что кировчанам по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим, санитарную дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции в местах массового скопления людей.За прошедшие сутки в Кировской области выявлен 1 891 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания, 4 023 человека находятся на стационарном лечении, 207 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 35 пациентов – на ИВЛ.

https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774029196.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, кировская область, общество, коронавирус covid-19