https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774090135.html
Кировская область отменила систему QR-кодов
Кировская область отменила систему QR-кодов - РИА Новости, 21.02.2022
Кировская область отменила систему QR-кодов
Действие QR-кодов в Кировской области отменено с 21 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:37
2022-02-21T15:37
2022-02-21T15:37
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здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Действие QR-кодов в Кировской области отменено с 21 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.QR-коды для посещения салонов красоты, общепита, сферы развлечения и спорта были введены в регионе с 25 октября 2021 года. С 22 ноября список учреждений и организаций Кировской области, для посещения которых потребуется QR-код, был расширен - в него вошли магазины стройматериалов и мебели, автосалоны и магазины компьютерной техники."Сегодня, 21 февраля, в Кировской области отменили действие QR-кодов. Изменения зафиксированы в постановлении правительства", - говорится в сообщении.Отмечается, что кировчанам по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим, санитарную дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции в местах массового скопления людей.За прошедшие сутки в Кировской области выявлен 1 891 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания, 4 023 человека находятся на стационарном лечении, 207 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 35 пациентов – на ИВЛ.
https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774029196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, кировская область, общество, коронавирус covid-19
Кировская область отменила систему QR-кодов
Кировская область с 21 февраля отменила систему QR-кодов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости.
Действие QR-кодов в Кировской области отменено с 21 февраля, сообщает пресс-служба
правительства региона.
QR-коды для посещения салонов красоты, общепита, сферы развлечения и спорта были введены в регионе с 25 октября 2021 года. С 22 ноября список учреждений и организаций Кировской области
, для посещения которых потребуется QR-код, был расширен - в него вошли магазины стройматериалов и мебели, автосалоны и магазины компьютерной техники.
"Сегодня, 21 февраля, в Кировской области отменили действие QR-кодов. Изменения зафиксированы в постановлении правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кировчанам по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим, санитарную дистанцию, пользоваться средствами дезинфекции в местах массового скопления людей.
За прошедшие сутки в Кировской области выявлен 1 891 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания, 4 023 человека находятся на стационарном лечении, 207 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 35 пациентов – на ИВЛ.