https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774028212.html

В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с коронавирусом - РИА Новости, 21.02.2022

В Подмосковье за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 2906 человек, следует из опубликованных в понедельник данных на сайте РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:50

2022-02-21T11:50

2022-02-21T11:50

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 2906 человек, следует из опубликованных в понедельник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 2906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 31 человек умер. Днем ранее количество новых зараженных составляло 4187 человек.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19